Скандалы: Вот тебе, бабушка, и тест-день…

19.05.2020, 17:22, Разное

Старт программы массового и бесплатного тестирования на антитела от коронавируса привел к огромным очередям в московских поликлиниках

В Москве 15 мая стартовала программа массового и бесплатного тестирования на антитела от коронавируса. По замыслу столичных властей, это поможет получить реальную картину развития заболевания и на ее основе принимать решения о снятии ограничительных мер. Ученые в этом сомневаются. При этом начало кампании по скринингу привело к огромным очередям в нескольких московских поликлиниках.

В Москве началось массовое тестирование на антитела. Мэр Собянин уверяет, что это поможет принять решение о снятии ограничений

14 мая Сергей Собянин рассказал в своем блоге о запуске «программы исследования популяционного иммунитета» жителей Москвы. Идея массово тестировать москвичей на антитела к коронавирусу принадлежит Клиническому комитету по борьбе с инфекцией: в него входят главные врачи коронавирусных стационаров.

По словам мэра, за последние месяцы в Москве развернута «беспрецедентная программа тестирования» на COVID-19: проведено свыше 1,3 миллиона ПЦР-тестов и порядка 100 тысяч исследований легких в специально развернутой сети амбулаторных КТ-центров. Но для принятия решения о введении или отмене ограничительных мер, считает Собянин, этого недостаточно.

Для проведения тестирования выбрали метод иммуноферментного анализа (ИФА), позволяющий выявить в крови человека наличие как самой инфекции, так и маркера иммунитета к ней. Сдать анализ можно бесплатно, но только по специальному приглашению. Раз в несколько дней оно приходит по смс или электронной почте 70 тысячам москвичей (к концу месяца планируется проводить 200 тысяч анализов в сутки). Рассылка проводится случайным образом с учетом «возрастной структуры населения» и округа проживания. По ссылке из приглашения можно записаться онлайн на прием в одну из 30 участвующих в программе поликлиник. Забор крови в каждой из них проводят одновременно в двух кабинетах.

При необходимости в поликлиниках также будут делать уточняющие ПЦР-тесты и по результатам ставить диагноз и проводить лечение.

Результаты скрининга — по административным округам и в целом по городу — будут еженедельно публиковать на портале mos.ru. Обещают, что в ближайшее время с результатами анализа можно будет ознакомиться в электронной медицинской карте. Пока этот механизм не разработан, о состоянии здоровья обещают сообщать в поликлинике через три-пять дней или через десять дней в личном кабинете на сайте mos.ru.

Для реализации программы, подчеркивает мэр Собянин, власти задействуют «огромные ресурсы городской системы здравоохранения», но результаты того стоят. Помимо достоверной информации о ситуации с распространением заболевания, новая программа позволит максимально рано выявлять инфекцию у многих людей (в том числе, тех, кто переносит коронавирус бессимптомно), а также «принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей».

При этом отказаться от тестирования можно. Санкции за это не предусмотрены. Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob (в нем участвовали 1600 человек), менее половины москвичей согласны участвовать в исследовании.

Тесты на антитела правда нужны?

Тесты на антитела — это очень важно. Они нужны для решения нескольких задач: во-первых, для проверки людей на наличие инфекции (как дополнение к ПЦР-тестам); во-вторых, для отслеживания доли людей в популяции, которые уже столкнулись с инфекцией и могут быть к ней устойчивы; в-третьих, как основа для принятия решения о возвращении к работе и обсуждаемой идеи введения «иммунных паспортов»; в-четвертых, для поиска подходящих доноров плазмы — и, наконец, для научных исследований взаимодействия вируса и человеческого иммунитета, в том числе для проверки качества вакцины.

Однако сегодня тесты на антитела не могут решить все эти задачи. На существенную разницу между тем, для чего такие тесты в принципе разрабатываются, и тем, что их результаты могут сказать прямо сейчас, обращают внимание ученые из госпиталя Маунт-Синай в недавнем письме в журнале Science. Они отмечают, что мы не знаем, гарантирует ли положительный тест на антитела устойчивость к инфекции, и какой уровень антител для этого нужен.

Авторы письма — Флориан Краммер и Вивина Симон — были одними из самых активных в медиа ученых, которые призывали к скорейшей разработке таких тестов для нового коронавируса. В частности, в лаборатории Краммера была сделана, по-видимому, первая плазмида, для синтеза вирусного белка, который используется в тестах на антитела — ее использовали, в том числе, российские разработчики теста из ИМБ РАН и Института гематологии.

В письме в Science ученые подчеркивают, что на сегодня, к сожалению, не известно, действительно ли наличие в крови антител к вирусу является гарантией того, что человек будет устойчив к инфекции. И если устойчивыми является лишь часть обладателей положительного теста, то их доля на сегодня тоже не установлена. Важнейшим параметром здесь является определение порога концентрации (титра) антител в крови, при котором можно ожидать гарантированной устойчивости. Во-первых, чтобы определить этот порог нужны дополнительные научные исследования, во-вторых, количественную оценку уровня антител против коронавируса могут дать лишь такие тесты, которые делаются в лабораториях (планшетные ИФА-тесты), в то время как простые тест-полоски, которые (видимо) предлагаются в поликлиниках, дают лишь ответ типа да/нет.

Ученые подчеркивают, что само по себе это, конечно, не делает тест-полоски бесполезными, но их результаты следует подтверждать лабораторными ИФА-тестами — особенно, если на основе результатов не просто собирается статистика, а делаются выводы о возможности вернуться к работе. Краммер и Симон резюмируют, что без ответов на все эти вопросы о соотношении наличия антител с устойчивостью к инфекции и о длительности иммунитета решения о снятии ограничений «могут быть основаны на неполной информации и неверных ожиданиях».

Из-за тестирования образовались очереди. Депздрав это отрицает, но изменил график работы поликлиник

Уже на второй день тестирования, 16 мая, столичный департамент здравоохранения сообщил, что в исследовании поучаствовали около двух тысяч человек — и отчитался о предпринятых мерах безопасности. По утверждению ведомства, еще в начале эпидемии в поликлиниках установили бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и антисептики. Для пациентов с ОРВИ оборудовали отдельный вход. Обеспечили дезинфекцию всех помещений дважды в день. Нанесли отметки на полу для соблюдения безопасной дистанции.

На входе в поликлинику, уверяет ведомство, пришедшим на скрининг измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. Время ожидания внутри кабинета сокращено за счет того, что администраторы печатают направления на сдачу анализов еще у дверей. Очередей удалось избежать и за счет предварительной записи.

«О том, что в России все организовано очень хорошо, на днях заявили во Всемирной организации здравоохранения», — сообщила телезрителям 17 мая ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Эти слова попытался подтвердить и корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в репортаже из поликлиники, где проводят скрининг. «Ничего не страшно, толпы здесь нет. Пришел, сдал и ждешь результат. Надеешься на иммунитет, конечно же», — сказала Первому каналу одна из участниц исследования Алена Мельник.

В кадре действительно нет очередей. Однако люди то и дело нарушают дистанцию в полтора метра. А сам корреспондент, уже переболевший коронавирусом, спускает маску с носа или вовсе ее снимает. В конце репортажа он бодро жмет руки врачам — хотя, по собственному признанию, не знает, как долго будет сохраняться его иммунитет.

Об отсутствии очередей в московских поликлиниках, где можно поучаствовать в скрининге, также рассказали агентства «ТАСС» и «Москва». О небольшой очереди говорится в репортаже «РИАМО», но тут же отмечается, что «запись была организована так, чтобы избежать нарушения безопасной дистанции». На входе у каждого, как и было обещано, измерили температуру, а также выдали бахилы.

Иначе об обстановке в поликлиниках рассказывают в соцсетях. «Пришло много народу, которым пришла смс. Очередь на час, стоят люди близко друг от друга, температуру у меня даже не померяли. Со мной стояла бабушка 65+, которая получила смс, ей еще и звонили, послушно оформила пропуск и приехала издалека и была в шоке от организации и рисков подхватить в этой очереди ту самую корону», — рассказала о визите в поликлинику № 164 Наталья Куксина. Видео с огромной очередью в первом филиале поликлиники № 64 опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев. Аналогичное видео опубликовал на своей странице в фейсбуке Алексей Потапов.

В эту же, 64-ю поликлинику утром 17 мая отправилась фоторедактор «Медузы» Александра Горохова — после того, как получила приглашение на тестирование. По ее словам, вход в здание был организован с обратной стороны; при этом человек попадал сразу в середину скопившейся в коридоре очереди. Температуру на входе никому не измеряли, а перчатки, маски и бахилы находились у главного входа в поликлинику, через который также заходили люди. При этом далеко не весь персонал использовал рекомендуемые средства индивидуальной защиты. «Одновременно в коридоре находились 40-50 человек. В лучшем случае они стояли в метре друг от друга, потому что места не было», — рассказывает Горохова. В ответ на жалобу женщины из очереди на стойке регистрации ответили: «Вот кто вам смску прислал, туда и обращайтесь».

«Никто из сотрудников не говорил, что делать. Например, анкеты на согласие проведения медицинских манипуляций и на обработку персональных данных никто не раздавал, они лежали сами по себе на столе у черного входа. Люди ничего не понимали», — добавляет Горохова. Медики, несмотря на жалобы, не предпринимали попыток организовать толпу, но пытались куда-то дозвониться и отвечали, что задержка сложилась из-за того, что сломался компьютер.

Через какое-то время пришедшие на скрининг сами покинули здание и выстроились в очередь на улице. Часть людей в очереди и только пришедших к зданию ушли домой, опасаясь, что ожидание растянется надолго. «К тому моменту к организации подключился и персонал поликлиники. В итоге поток выстроили в два кабинета в разных концах коридора и минут через 10-15 на каждого человека уходило по паре минут», — рассказывает фоторедактор «Медузы».

18 мая депздрав заявил, что сообщения об очередях и создании опасного скопления людей в поликлиниках «не отражают реальное положение дел». По информации ведомства, в поликлинике № 175 и филиале № 1 городской поликлиники № 64 действительно образовались очереди, но их причиной стало то, что люди пришли раньше назначенного времени. «Персонал приложил все усилия для соблюдения мер безопасности», — говорится в заявлении депздрава. Проблемы были оперативно решены, заверяет ведомство. В доказательство оно опубликовало фотографии из поликлиник: на них действительно мало людей и соблюдены рекомендации Роспотребнадзора. Однако по результатам проверки было решено изменить график приема и увеличить время между записями людей на сдачу крови.

Так все-таки стоит сдавать тест?

Зависит от того, как вы собираетесь поступить с результатами теста. Сдавать тест на антитела из желания поскорее избавиться от ограничений, кажется, не имеет смысла: сейчас мы не знаем, гарантирует ли положительный тест на антитела устойчивость к инфекции, и какой уровень антител для этого нужен. Так что даже если у вас положительный тест, разумнее будет продолжать оставаться дома — если, конечно, это возможно в вашей ситуации. С другой стороны, если вы подозреваете, что перенесли инфекцию ранее, но не смогли провести ПЦР-тест, либо он дал отрицательный результат, то тест на антитела даст дополнительную независимую информацию на этот счет.

Московские власти обещают, что уже через две недели любой сможет записаться на бесплатное тестирование в поликлинику округа. Также сдать анализ на антитела можно в частных клиниках, — например: «Чайка», «ДНКОМ», «Рассвет», «Европейский медицинский центр», GMS и Hadassah Medical Moscow. О проведении тестирования также заявляли крупные сети медицинских лабораторий «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.

Кристина Сафонова, Александр Ершов