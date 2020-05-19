Скандалы: Сергей Аксенов уел всех устриц

19.05.2020, 17:22, Разное

Власти Крыма расторгли соглашение с крупнейшим производителем черноморских устриц

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма решил расторгнуть соглашение о реализации инвестиционного проекта по выращиванию мидий и устриц с ООО «Русская черноморская компания «Крымские морепродукты». Об этом «Ведомостям» сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко. Решение совет принял еще в марте, протокол размещен на инвестиционном портале Крыма. ООО – дочерняя компания «Крымских морепродуктов».

«Крымские морепродукты» выращивают устриц (более 500 000 штук в 2019 г.) и мидии (более 20 т) в озере Донузлав. По данным «НЭО Центра», это крупнейшая ферма по выращиванию устриц на Черном море и один из лидеров по производству мидий в стране. Основной владелец компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», – ее гендиректор Максим Катаев (52%), остальное – у Анастасии Севастьяновой.

Право пользования рыбоводными участками более 150 га в озере Донузлав было приобретено у украинской компании в 2016 г., рассказал Катаев. А в 2017 г. «Крымские морепродукты» заключили соглашение с советом министров Крыма о реализации проекта на земельном участке, который власти должны были предоставить в аренду. Участок необходим для создания полноценного производства, обрабатывается продукция на берегу, объяснил Катаев.

Но власти участок так и не предоставили.

Сначала выяснилось, что на выбранную территорию не утверждена градостроительная документация, потом – что он расположен в туристической и рекреационной зоне и т. д. В итоге – соглашение расторгнуто, поскольку проект не реализован, продолжает Катаев. Ему не понятно, как можно реализовать проект, предполагающий возведение производственных цехов, без участка. В итоге компания независимо от властей республики оформила право аренды земли, заключив сделку с частными собственниками.

Власти видят ситуацию иначе. Инвестор не выполнил условия соглашения, отстав на 31 месяц от календарного плана, говорится в ответе Шеряко «Ведомостям».

По словам Катаева, найти свободный участок на берегу самостоятельно и оформить права на него практически невозможно – участков попросту нет. И как показал опыт компании, власти республики не могут в этом помочь, сетует он.

Это подтверждает партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд: для более активного развития ферм в России недостаточно морских и земельных участков, процедура их выделения сложная. Даже если компания получила участок, требуется много согласований с чиновниками, в том числе проведение государственной экологической экспертизы.

В похожей ситуации оказалась и компания «Центр морских пищевых ресурсов», рассказывает ее владелец Сергей Татко. Последние три года компания пыталась получить землю, но власти Севастополя отказали 14 раз, причина – участки находились на территории земель сельхозназначения или же принадлежали агрофирмам.

В декабре 2019 г. президент подписал поправки в Земельный кодекс, упрощающий процедуру получения земель под береговые базы: получить участок можно без торгов, в том числе сельскохозяйственные земли и земли особо охраняемых территорий. Но уже в 2020 г. «Центр морских пищевых ресурсов» получил 15-й отказ, констатировал Татко: участок находится в водоохранной зоне, есть опасность подтоплений раз в 100 лет.

«Центр морских пищевых ресурсов» действительно неоднократно запрашивал земельные участки, однако удовлетворить заявки не было возможности, говорится в ответе департамента по земельным и имущественным отношениям Севастополя «Ведомостям». Запрашиваемые участки были в охранных зонах или на территориях, обремененных правами третьих лиц, их виды разрешенного использования не соответствовали градостроительной документации, пояснил департамент.

Пытаться получить участок у Севастополя Татко больше не видит смысла. Катаев из «Крымских морепродуктов» более оптимистичен – планирует не только сохранить производство в Крыму, но и расширить его масштабы: качество продукции позволяет быть лидером и в дальнейшем развивать новые направления.

Производство моллюсков в России стало активно прирастать с 2018 г., когда начали работать фермы в Крыму, говорит Гольфанд. Всего в России, по данным Росрыболовства, производство живых устриц и мидий в 2019 г. выросло в 1,5 раза – до 3297 т и до 1971 т соответственно. Производство в Крыму увеличилось на 31% до 922 т устриц и на 16% до 502 т мидий.

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае есть более 300 рыбоводных участков, по данным Росрыболовства. Но участков, где фактически ведется деятельность, гораздо меньше, знает Гольфанд. В основном предприятия мелкие, не используют современные технологии выращивания. «Крымские морепродукты» – один из наиболее серьезных производителей с потенциалом роста производства, рассуждает эксперт. Многие участки в России сложны для организации производства из-за открытого моря и штормов. Кроме того, в России нет питомников для производства молоди устриц, поэтому производители зависят от качества и наличия их у импортных поставщиков, добавляет она.

Екатерина Бурлакова