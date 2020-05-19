Мнение: О перспективах урегулирования на Донбассе

19.05.2020, 17:18, Разное

Мое текстовое интервью для ИА "АСД" по поводу ситуации с переговорами по Донбассу.

— Какие изменения произошли в позициях Украины и России после обновления состав делегаций в Минске и поездки Дмитрия Козака в Берлин?

— Переговоры в Минске, а также визит Козака в Германию показали, что стороны готовы менять определенные методологические подходы к ведению переговоров, но не готовы отказываться от основных позиций, которые сформированы еще после Минска-2.

Россия настаивает на полном прекращении боевых действий, выполнении Минских соглашений и прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. Украина от этого уже официально отказывается и заявляет, что будет ждать окончания 2020 года.

— Почему именно конец года должен стать, по версии Киева, ключевым?

— Там заявили, что если до этого момента киевская «редакция» Минских соглашений не будет выполнена, то Украина из них выйдет. Здесь мы видим уже знакомый тупик, так что некоторая коррекция делегаций в формате минского переговорного процесса существенных изменений не принесла.

— Готов ли Зеленский, на ваш взгляд, стать «президентом мира» (с) и прекратить войну на Донбассе?

— Очевидно, что не готов. Рассказы про «президента мира» были и есть лишь фигурой речи для доверчивых избирателей. На деле, в руководстве Украины сохранены лица, ответственные за государственный переворот и развязанную гражданскую войну. Представители администрации Зеленского прямо заявляют, что не хотят прекращать огонь, так как тогда Донбасс сразу уйдет, фактически признавая, что ничего кроме войны, Донбасс с Украиной более не связывает.

— Невооруженным взглядом видно, что Зеленский перенял риторику Порошенко…

— Эта риторика удобна и выгодна. Нынешний медовый месяц Порошенко и Зеленского во внутренней политике лишь подчеркивает тот факт, что на самом деле, между ними не так уж много различий. Один встает на колени задом к сцене майдана, а другой передом, вот и всё.

Поэтому иллюзии на тему «президента мира» надо выбросить в мусорную корзину, если кто-то по каким-то причинам еще этого не сделал.

— Возможны ли прорывы в выполнении минских соглашений?

— Для прорыва стороны либо должны пойти на взаимные уступки, либо на уступки односторонние. Как показывает практика переговоров, к каким-либо уступкам стороны не готовы. Какие-то компромиссы могли бы иметь место при прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском, но их очевидно не допустят.

— Ведь именно этого — запрета на прямые переговоры — добивается Вашингтон?

— Важный фактор здесь — то, что США в этих переговорах не участвуют, но напрямую влияют на них. И на текущем этапе прекращение войны и дипломатическое урегулирование не в интересах Вашингтона. Поэтому даже минимальные попытки договоренностей по мало-мальски существенным вопросам будут по команде извне торпедироваться руками Киева, хотя очевидно, что это лишь отражение политики США в отношении РФ.

— Может ли тогда Европа добиться прогресса в вопросе урегулирования на Донбассе?

— На текущем этапе не может, так как Европа лишь ограниченно может влиять на киевский режим, в основном экономическими методами. Но идти против воли Вашингтона Европа совершенно не готова. Поэтому серьезной конкуренции в вопросах оперативного контроля над Киевом между Вашингтоном и Брюсселем или Берлином нет – европейцы в силу зависимости от США и собственной слабости, не готовы выступать первой скрипкой. Их влияние на ход и исход переговоров ограничено, что прекрасно иллюстрируется результатами «Нормандского формата».

— Иными словами, это такой же нежизнеспособный вариант?

— Последний раунд переговоров в «Нормандском формате» провалился столь же наглядно, как и предыдущие в силу того, что США руками Украины торпедировали даже те куцые декларации, которые были озвучены на встрече в конце 2019 года.

Какие же здесь новации, прорывные решения, надежды?

— Чего ждать от нового посла США в Киеве? Возможно ли возрождение диалога в формате "Волкер-Сурков" уже с новыми лицами?

— Новый посол США с генеральскими погонами должен обеспечить три вещи: во-первых, вынудить Зеленского начать расследование против Байдена и Демократической партии до выборов президента США, чтобы повысить шансы Трампа на успех.

Задача № 2 — выдавить из окружения Зеленского марионеток Демократической Партии США и Джорджа Сороса, а также тех лиц, которые не устраивают Трампа и его окружение.

Наконец, в-третьих, Вашингтону необходимо обеспечить сохранение прежнего курса в отношении России, не допуская прекращения управляемого конфликта на границах с Россией, который столь выгоден США.

Первая задача является наиболее сложной, третья задача — наиболее простой.

— Насколько возможны инициализация прямых переговоров США и РФ по Украине?

— На мой взгляд, даже с сменой переговорщиков, это маловероятно. Слишком различаются позиции США и РФ по Украине и слишком системным является антироссийский курс США, чтобы они где-то пошли на серьезные уступки России даже в условиях взаимного компромисса. Так что даже если такой формат будет воссоздан, шансы на его успех выглядят минимальными.

— В СМИ вбрасываются сценарии активизации боевых действий в Донбассе. Вы допускаете такую возможность? От каких факторов это зависит? Какие варианты возможны?

— Боевые действия позиционного характера как шли, так и будут идти. Обстрелы, боестолкновения, действия ДРГ, разрушения прифронтовой полосы – все это продолжится – как минимум до конца 2020 года.

— Вы исключаете у противника инициативу наступательного характера?

— Разумеется, если в республиках потеряют бдительность, а Россия не будет внимательно следить за тем, что делают ВСУ, то нельзя исключать попыток локальных наступательных операций с ограниченными целями, которые могли бы принести хотя бы тактический успех.

При этом решения военно-политического руководства Украины и действия ВСУ не должны привеcти к ситуации, когда в ход пойдут войска Южного военного округа РФ. Такую операцию (для Киева) достаточно сложно сбалансировать, и риски ее, конечно, велики, прежде всего, для Украины. Поэтому более вероятно, что будет продолжаться поддержание режима среднеинтенсивной позиционной войны на фоне рассуждений Зеленского о том, что он хотел, но пока не смог достичь мира.

— Могут ли США катализировать действия Украины в военном отношении?

— Возможность того, что американцы захотят «прогреть» фронт, чтобы создать дополнительные проблемы России на ее границах, отбрасывать никогда нельзя. Если в США к власти вернутся демократы, такой сценарий станет более вероятным. Если же сохранится Трамп, то более вероятно, что текущая ситуация будет пролонгирована и на 2021 год, и далее. Именно по этой причине ситуацию в Донбассе все чаще не без оснований сравнивают с Карабахским конфликтом, который полностью не прекратился даже спустя четверть века.

— Спасибо за беседу.

https://asd.news/articles/voyna/boris-rozhin-amerikantsy-ne-proch-progret-front-v-donbasse/ – цинк

PS. И еще.

В силу того, что вся эта бодяга с коронавирусом затягивается, есть планы расширить формат материалов блога за счет интерактива в виде ответов на вопросы голосом (а может даже и каких-нибудь стримов), дабы затрагивать там те вопросы, которые в силу нехватки времени или желания, не выходят в формате текстовых материалов.

Пока что закупил приличный микрофон для этих целей, на этой неделе буду экспериментировать со звуком м записью (тут я пока полный ламер, если есть какие-то дельные гайды/советы по технической организации процесса, пишите), если все будет нормально, попробую начать с голосовых подкастов, ну а если пойдет, то может и до видео дойдет.