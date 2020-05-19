Банки за две недели выдали системообразующим предприятиям 20 кредитов

19.05.2020, 17:16, Новости дня

Банки выдали системообразующим предприятиям 20 кредитов за две недели по программе кредитования на пополнение оборотных средств, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Несколько слов о программе кредитования оборотных средств системообразующих предприятий. Кредиты 2 недели назад начали выдавать. На сегодняшний момент 20 кредитов выдано. По 1 млрд рублей в среднем каждый кредит. Это предприятия из сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов», – приводит его слова ТАСС.

В ответ на доклад министра президент Владимир Путин отметил, что «20 кредитов – это мало». Решетников пояснил, что 20 кредитов уже физически выданы предприятиям, а на рассмотрении у банков находятся еще 300 кредитов. Глава ведомства добавил, что средняя ставка кредита для предприятий составляет 3,8%, а все, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета.

Министр также сообщил, что в новой госпрограмме льготного кредитования под 2% смогут участвовать предприятия, на которых работают в общей сложности 7 млн человек.

«Потенциальный охват этой программы – компании с числом занятых 7 млн человек. И мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний воспользуется указанной мерой», – сказал он.

Ранее были озвучены требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки, в частности они в 2020 году не должны увеличивать фонд оплаты труда и бонусы руководству.