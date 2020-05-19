 

Россияне начали скупать бункеры

19.05.2020, 17:16, Новости дня

Спрос на услуги компаний по строительству убежищ значительно вырос в период пандемии коронавируса, при этом покупкой бункеров за рубежом заинтересовались россияне

Крупные американские компании, профессионально занимающиеся строительством бункеров, заявили Forbes, что спрос на их продукцию вырос, в том числе и со стороны российских клиентов.

«К нам много раз обращались русские, и в этом году мы продали два убежища россиянам», – сказал главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company Гари Линч.

По его словам, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В калифорнийской компании Vivos также рассказали о потоке клиентов из России. По данным компании, запросы и заявки на изготовление бункеров увеличились более чем на 1000%, а продажи выросли более чем на 400% и растут в геометрической прогрессии.

Российские компании по производству бункеров также фиксируют повышенный спрос. Так, по словам Данилы Андреева, руководителя компании «Спецгеопроект», в обычное время они создают один такой объект в месяц, а сейчас – три, за апрель было получено пять заказов.



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