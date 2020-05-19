Мнение: Филология – наука о любви

19.05.2020, 17:15, Разное

А на мой взгляд, эта попытка раздуть из ничего “настоящий харрасмент-скандал в МГУ” – попросту очередной пример дешевого карго-культа нашей “передовой общественности”, “а давайте сделаем как на Западе!” Мол, и у нас есть профессоры-харассеры, и у нас есть боевитые феминистки-изнасилованные “психически” студентки… Все это – такая дешевка, что “не взлетает” просто по определению.

Тут печально лишь, что пытаются перетянуть с Запада в этот раз не просто то, до чего Россия еще не доросла – но еще и то, что перетягивать вообще не нужно, поскольку от этих новаций за версту несет самым пахучим дерьмом. На Западе уже превратили университеты черт знает во что, где “активные студенты” заняты в основном тем, что мешают преподавателям преподавать, а всем остальным – учиться. Там развели хунвейбинов, от которых уже сами не знают, куда деваться; неужели и нам надо у себя такое устроить? Так у нас-то, как раз, такое уже БЫЛО! Все эти студенты, которые выкидывают из окон “неблагонадежных” профессоров (или сдают их в НКВД на расстрел) – это всё было. Тот редкий случай, когда то, что на Западе – печальное настоящее, у нас – еще более печальное прошлое. На второй круг идти – да нафиг надо?

По счастью, оно и невозможно. Российское студенчество – настолько тупая, инертная и аморфная масса, что ее не взять и не пронять ничем. Что говорить, если недавно другой профессор, не в МГУ, а в ЛГУ, занялся, помимо харассмента, еще и прямым расчленением и утоплением своих аспиранток – и даже такой вопиющий случай не вызвал у нас даже легкой ряби на воде! На что рассчитывали авторы “скандала”, рассказывая, как филологический препод-“харассер” всего лишь предложил некой девице то ли яблоко, то ли грушу, “нанеся ей этим незаживающую психологическую травму и отвратив навсегда от занятий филологией”?

Харасмент, конечно, процветает на российских просторах – везде, отнюдь не только в вузах. Но вызывать против него призрак хунвейбинства, равно как “комсомольцев-добровольцев” – это делать лекарство хуже болезни. Уж лучше по старинке – партсобрание, выговор, исключение старого проказника из “Единой России”.