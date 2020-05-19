Салон на дому: Джастин Бибер сделал макияж для Хейли Болдуин

19.05.2020, 17:13, Разное

Модное голливудское семейство Биберов продолжает радовать своих поклонников выпусками 10-минутых видеодневников под названием The Biebers on Watch. И если в прошлом эпизоде личного шоу Джастин и Хейли обсуждали проблемы с кожей, акне и уход, в этот раз решили продвинуться в beauty-рутине еще дальше: научиться наносить макияж. Последнее в основном касалось, конечно же, Джастина, который ранее никогда не углублялся в изучение коробочек, кистей и кремов в косметичке Хейли. Но специально ради шоу решил попробовать свои силы и в этом.

Я сделаю эту самую красивую женщину на свете еще красивее. Я действительно хочу, чтобы ты выглядела хорошо,

– говорит Джастин, приступая к делу в начале ролика. С первым пунктом мейк-ап программы – нанесением основы – певец угадал даже без подсказок супруги. А после действовал согласно указаниям Хейли, переходя от бронзера к хайлайтеру, от ресниц к губам и далее.

Джастин, Хейли и ее косметичка

Именно это и отличает мужчин от мальчиков. Вот как мы, мужчины, делаем это,

– в какой-то момент пошутил музыкант. Собака пары Оскар также заинтересовалась происходящим и начала возиться в косметике Хейли на столе. Но даже это не смогло отвлечь Джастина от его задачи. Получившийся результат оставил его “подопытную” в восторге:

На самом деле, получилось и выглядит неплохо. Макияж – твое новое призвание.

Пес пары Оскар заинтересовался происходящим

Напомним, в прошлом ролике “опыты” проводились, наоборот, на Джастине: Хейли устроила возлюбленному полноценный уход – с пилингом и нанесением маски и сыворотки. В ролике Джастин рассказывал, что, когда проблемы с кожей у него только начинались, он думал, высыпания происходят из-за стресса. Певец надеялся, что проблема решится так же быстро, как и началась. Но прыщи уходить никуда не хотели:

Все эти воспаления и заметные следы меня жутко бесят. Теперь я намного чаще ношу шапки, которые натягиваю на лоб. Но, кажется, это делает ситуацию только хуже. Но, правда, кому нравится акне? Это просто ужасно. Особенно для твоей самооценки. Еще эти Instagram-фильтры: люди в них выглядят идеально, как и их “безупречная” кожа, и ты начинаешь думать, что у них так и в реальности! Но в жизни у многих из них тоже прыщи.

23-летняя Хейли тоже поделилась своим опытом борьбы с высыпаниями. В прошлом году она столкнулась с этой проблемой впервые. Благодаря генам у нее красивая и здоровая кожа, но из-за того, что она начала принимать оральные контрацептивы, ее гормональный фон немного сбился. Это привело к высыпаниям по всему лицу. Впрочем, довольно скоро ей удалось с ними справиться.

Джастин и Хейли Бибер