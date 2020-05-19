Ученые выявили препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса

19.05.2020, 17:09, Разное

Международная группа ученых смогла выявить эффективный препарат, ускоряющий выздоровление от COVID-19. Таким лекарственным средством исследователи назвали интерферон.

В процессе исследований медики применяли для лечения коронавируса у пациентов из Уханя три метода дозировки интерферона-α2b и арбидола. Китайские граждане, госпитализированные в медучреждения, употребляли лекарственные средства по раздельности или в комбинации. Ученые обнаружили ускорение выздоровления приблизительно на неделю у пациентов, принимавших один интерферон-α2b. Этот препарат заметно снижал количество патогена SARS-CoV-2 в органах дыхания. Подобные результаты наблюдались и у женщин, и у мужчин, независимо от возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

Ученые подчеркивают экспериментальный характер исследования, в связи с чем полагают, что оно должно пройти дополнительную проверку с использованием независимого анализа, пишет Nation News.