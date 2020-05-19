Путин похвалил работу портала госуслуг

19.05.2020, 17:08, Новости дня

Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

Президент в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы сообщил, что за выплатами на детей через портал госулсуги обратились 99% заявителей, и только 1% пришел в отделения ПФР, передает «Интерфакс».

В ходе заседания глава Минкомсвязи Максут Шадаев доложил, что за прошедший месяц порядка 400 тыс. граждан встали на учет в центры занятости с помощью портала госулсуг.

«Хочу также сказать, что за месяц на портале было оформлено почти 2,5 млн заявлений на получение выплат на детей до трех лет. Еще около 400 тыс. граждан встали на учет через портал в центры занятости и начали получать пособие по безработице. И это опять без личного посещения соответствующих структур», – сказал Шадаев, передает ТАСС.

Министр добавил, что портал ежедневно посещают порядка 9 млн человек.

«Благодаря всем запущенным сервисам у нас в мае количество обращений на портал госуслуг выросло в три раза от средней нормы и достигло около 9 млн человек ежедневно», – отметил он.

Ранее Путин раскритиковал работу Министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет.