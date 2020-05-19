 

Лавров анонсировал визит главы МИД Дании в Россию

19.05.2020, 17:08, Новости дня

Москва и Копенгаген готовят визит в Россию министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который был отложен в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Запланирован визит министра иностранных дел Дании в России, который мы вынуждены были отложить в связи с коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

При этом министр охарактеризовал отношения между Россией и Данией как «не блестящие», отметив, что эта страна по ряду вопросов «занимает менее конструктивную позицию, чем ряд других стран-членов Евросоюза и НАТО».

Напомним, ранее министры иностранных дел РФ и Великобритании Сергей Лавров и Доминик Рааб вспомнили о работе стран в коалиции и выразили обоюдный настрой на решение проблем.



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