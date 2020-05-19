Кравчук: Всех, кто поднял шум вокруг Гордона, прошу извиниться и признать, что он делает нужное для Украины дело

19.05.2020, 17:05, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордон можно поблагодарить за интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным и “прокурором” оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

“Думаю, это какое-то досадное недоразумение. Дмитрий Гордон занимает очень четкую и понятную позицию об агрессии России в отношении Украины. Очень четкую и понятную позицию об аннексии Крыма и событий, происходящих на Донбассе. У Дмитрия Гордона очень четкая и – настаиваю на этом! – глубоко аргументированная позиция относительно политики Кремля и лично президента России”, – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что “Дмитрий Гордон высказывает свою точку зрения обоснованно”, хотя и “не всегда приятно для слушателей, особенно поклонников той или иной политической фигуры”.

“Но Гордон имеет право это делать: он никого не обижает, а просто озвучивает свою позицию. Творческие люди всегда склонны к эмоциональному изложению материала, что и делает Дмитрий Гордон. Что касается интервью с так называемым министром обороны “ДНР” Гиркиным и “прокурором” Крыма Поклонской. Думаю, здесь все ясно как божий день. Во-первых, Гордон это делал не только по своей инициативе, а в содружестве со спецслужбами. Во-вторых, это мировая практика, когда журналисты разговаривают с одиозными лицами. Я помню, как кто-то из CNN разговаривал с [лидером террористической группировки “Аль-Каида” Усамой] бен Ладеном. И это не является какой-то чрезвычайной ситуацией”, – отметил Кравчук.

По его словам, “заявления украинских спецслужб указывают на то, что эти интервью могут быть использованы как материал относительно аннексии Крыма, событий на Донбассе и в целом агрессии против Украины”.

“Я считаю, что за это можно поблагодарить Дмитрия Гордона. Откровенно говоря, не каждый решится на такой шаг, зная, что это будет воспринято обществом неоднозначно”, – подчеркнул первый президент.

Комментируя “активные действия против Гордона со стороны определенных политических сил”, Кравчук отметил: “Я убежден: они слышали звон, но не знают, где он. Если бы они тщательно ознакомились с материалами, с позицией Гордона в вопросах отношений с Россией, аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, думаю, у них бы была умеренная позиция и отвечающая интересам Украины в целом”.

“Я с уважением ко всем отношусь, в том числе к людям, которые пришли высказать свою точку зрения. Но я без уважения отношусь к определенной форме высказывания точки зрения. Оскорбления, брутальные нецензурные вещи – для них нет оснований и содержания в демократической стране. […] Я бы попросил всех, кто поднял шум вокруг Гордона, прочесть, понять, извиниться и признать, что Дмитрий Гордон делает нужное для Украины дело. Я в этом убежден”, – заключил Леонид Кравчук.

Журналист опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Оба интервью были записаны по Skype.

Во время интервью Поклонская, в частности, говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее и измене Родине. Гордон среди прочего спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной. Гиркин во время интервью признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского самолета в Донецкой области в 2014 году.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.