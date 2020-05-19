Правительство должно работать, оно не может постоянно отгавкиваться – Леонид Кравчук о законопроекте, который позволит увольнять министров

19.05.2020, 17:05, Новости дня

При несовершенной демократии отставки министров могут стать непрерывными, и правительство работать не будет. Такое мнение высказал изданию “ГОРДОН” первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя сообщение о регистрации в Верховной Раде проекта закона №3499 “Об интерпелляции“, которым предлагается расширить полномочия парламента по увольнению министров.

“Такой закон преждевременный. Если его примут, у нас не будет правительства. Особенно учитывая ситуацию в нашем парламенте, где низкая культура, разношерстность, непримиримость позиций. Там четыре оппозиционные силы и много маленьких групп. В любое время они могут собрать 45 голосов и будут терроризировать министров”, – сказал собеседник.

По его мнению, эта законодательная норма может разрушить работу правительства.

“Может случиться, что демократия сработает против демократии и разрушит работу любого созданного Кабинета министров. Правительство должно работать, оно не может постоянно отгавкиваться. Оппозиция – это хорошо, с ней нужно считаться, ее нужно уважать, нужно брать в работу ее хорошие предложения, но постоянно дискутировать невозможно. Правительство должно работать. Слушая всех и уважая всех, выполнять свою программу. Поэтому я считаю, это преждевременным инструментом, который будет мешать работать и дестабилизировать ситуацию”, – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что из-за несовершенства политической системы в Украине отставки министров могут стать постоянными.

“Отставки министров могут стать непрерывными, перманентными. И правительство работать не будет. Поэтому нельзя злоупотреблять демократией. Особенно, когда демократия несовершенна, парламент не структурирован и позволяет вседозволенность, когда политические силы несовершенны. Они же не имеют своих программ и часто создаются по сиюминутной необходимости. Вот, к примеру, сейчас обсуждается партия мэров. С кем они собираются бороться? С властью или с оппозицией? Кто они такие? Они же чиновники. А чиновники должны выполнять законы. Если все чиновники вместо того, чтобы выполнять законы, будут создавать политические силы и действовать по своему усмотрению, будет анархия. Как тот мэр Черкасс, который решил, что может не выполнять постановление правительства о мерах против коронавируса. Как это возможно? Он теперь должен подать в отставку”, – резюмировал президент.

Группа депутатов из фракций “Голос”, “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Батьківщина” и депутатской группы “За майбутнє” подали в парламент законопроект “Об интерпелляции”, которым предлагается расширить полномочия парламента по увольнению министров.

Проект зарегистрирован 18 мая и передан на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В пояснительной записке говорится, что принятие этого законопроекта позволит предупредить злоупотребления и незаконные действия со стороны правительства, обеспечит депутатский контроль за исполнительной властью и увеличит прозрачность деятельности Кабмина.

В начале мая одна из инициаторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук объясняла, что инициировать процедуру интерпелляции сможет комитет Верховной Рады или 45 народных депутатов. После этого вопрос должен рассмотреть профильный комитет, затем он выносится на рассмотрение сессии.

Рада не сможет уволить министра обороны или министра иностранных дел, которых парламент назначает по представлению президента, – только рекомендовать президенту отправить их в отставку.

В соответствии с действующим законом “О Кабинете Министров”, министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.