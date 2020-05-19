Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию о расследовании по коронавирусу

19.05.2020, 17:04, Новости дня

В ходе ежегодного министерского совещания Всемирной организации здравоохранения во вторник была принята резолюция о необходимости расследовать мировую реакцию на пандемию коронавируса.

Никто из 194 членов ВОЗ, включая США, не высказал возражений против резолюции, представленной Евросоюзом от лица более 100 стран, в том числе Австралии, Китая и Японии.

«Готова ли Всемирная ассамблея здравоохранения принять проект резолюции, как предлагается? Поскольку я не вижу запросов из зала, будем считать, что возражений нет и, следовательно, резолюция принята», – заявила представитель Багамских островов Кева Бэйн, занимающая пост председателя Ассамблеи. Ее слова были встречены аплодисментами.