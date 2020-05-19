Мнучин и Пауэлл дают показания в Сенате о мерах в связи с коронавирусом

19.05.2020, 17:04, Новости дня

Министр финансов Стивен Мнучин и глава ФРС Джером Пауэлл во вторник дают показания в сенатском Комитете по банкам на слушаниях, посвященных экономическим мерам, которое приняло правительство в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, ожидается, сенаторы будут расспрашивать Мнучина и Пауэлла о том, какие еще меры необходимо принять для поддержания экономики и какие ошибки были допущены при выделении ранее одобренных антикризисных пакетов на общую сумму около 3 триллионов долларов.

В то время, как все больше штатов возобновляют экономическую активность, правительство близится к завершению восьминедельной программы вливания средств в малый бизнес, нацеленной на предотвращение увольнений. Звучат призывы продлить программу. Президент Трамп в понедельник сказал, что сделать это «должно быть просто».

Другие программы, призванные помочь крупному бизнесу и эмитентам муниципальных облигаций, только начинаются.

В заранее заготовленном заявлении Пауэлла, в частности, отмечается, что закон CARES сыграл «ключевую» роль в обеспечении способности ФРС расширить программы кредитования с целью компенсировать экономические последствия пандемии.

Мнучин в своем заявлении прогнозирует высокий уровень безработицы во втором квартале, но отмечает, что общая ситуация должна улучшиться по мере возобновления экономической активности.

«В тесном сотрудничестве с губернаторами мы начинаем открывать экономику таким образом, чтобы минимизировать риски для работников и потребителей, – заявляет Мнучин. – Мы ожидаем, что экономические условия улучшатся в третьем и четвертом кварталах».

Ожидается, также, что сенаторы попросят Мнучина и Пауэлла прокомментировать еще один антикризисный пакет на сумму 3 триллиона долларов, подготовленный демократами в Палате представителей и получивший ее одобрение в пятницу. Республиканцы в Сенате эту инициативу не поддерживают, и переговоры между сторонами и администрацией продолжаются.

Как сообщили в Белом доме, перед слушаниями Мнучин должен был встретиться с вице-президентом Майком Пенсом, лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом и лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти.

Кроме того, ожидается, что Мнучину будут задавать вопросы о технических сбоях, вызвавших задержки выплат по кредитам для малого бизнеса, а также о резких изменениях правил, из-за которых многим крупным ресторанным сетям с доступом на рынки капитала пришлось возвращать средства под угрозой аудита.