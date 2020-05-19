Мнение: Экстраполяция

19.05.2020, 16:55, Разное

Вчера главный по медицинской части в борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребназдзора Попова сделала весьма любопытное заявление. После дагестанской истории, где возникла очевидная нестыковка реального положения дел с официальной статистикой, забалтывать возникшую неловкость бросились все – начиная с Путина. Понятно, что и нижестоящие иерархии были обязаны набросать в общий котел своего, чтобы утопить исходную информацию в море разрозненных и мало относящихся к вопросу о сознательных фальсификациях фактов.

Так вот, Попова сообщила, что в среднем по стране порядка 10-12 процентов всех тестов на коронавирус являются положительными, а Дагестан дает необъяснимую флуктуацию аж в 35 процентов. Дословная цитата по ИТАР-ТАСС выглядит так:

Свыше 35% тестов на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане дают положительный результат, в целом по России этот показатель составляет 10-12%, сообщила Попова.

"По результатам тестирования еще раз хочу сказать достаточно важную в эпидемическом смысле фразу о том, что если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%. Это говорит о том, что вирус с республике есть, и здесь еще есть необходимость очень активной работы <…> по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции", – сказала она.

Сказано много, сложно и непонятно, но главное здесь, конечно, цифры. Если в целом по стране идет массовое тестирование, чем хвастают наши чиновники, то уже накоплено достаточно большая выборка, позволяющая экстраполировать результат на все население страны. И он выглядит весьма любопытным – получается, что не менее 14-15 миллионов человек в стране либо инфицированы, либо переболели этим самым коронавирусом. Но тогда нужно менять и данные по летальности – даже если взять текущую смертность от этой болезни, официально это 3 тысячи человек, и даже если предположить, что данные занижены аж на порядок, то все равно отношение умерших к людям с диагнозом той же болезни (летальность) существенно ниже обычного сезонного гриппа. Чрезвычайно существенно ниже.

А это ставит уже прямой политический вопрос к тем людям, которые устроили нынешний содом и гоморру – а в чем дело? На основании чего вы обрушили экономику страны? Почему и на каком основании в стране введен полноценный фашизм, когда людей штрафуют, изолируют, бросают в обезьянники, избивают за нарушения "карантина", который мало того, что был незаконно введен, так теперь, выясняется, еще и бессмысленнен по своей сути?

Ни одна эпидемия сезонного гриппа и даже атипичных его клонов (всевозможных птичьих, свиных и прочих модификаций) не сопровождалась такими запредельными по своей жесткости и идиотизму мероприятиями. Пусть "там" – на Западе, в Китае, в Антарктиде или хоть где – пусть там вводят что хотят и как хотят. Это их дела, их право. Вопрос про нас. Почему мы должны проходить через обычную сезонную эпидемию, которые бывают дважды в год, как через войну, причем нам прямо говорят о том, что военная обстановка будет продлена на неопределенное время? Вопрос – во имя чего?