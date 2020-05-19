 

Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности

19.05.2020, 16:53, Новости дня

США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Одна из областей, где эти отношения нуждаются в существенном улучшении – это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями. Наши американские коллеги последовательно разрушают все договорные инструменты, все договорные ограничители, которые в этой сфере существовали, начиная с договора о ПРО», – передает его слова РИА «Новости».

Министр напомнил также о ДРСМД, который «почил в бозе», хотя РФ пыталась вернуть дискуссию о договоре и «хотя бы договорится о моратории».

«Результата мы не наблюдаем из-за позиции НАТО», – добавил глава МИД.

Он добавил, что США предложили РФ провести видеоконференцию по теме стратегической стабильности. По его словам, Москва ждет от Вашингтона ответа по срокам.

В конце апреля Лавров заявил, что российские власти готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). До этого он обсудил предложение Москвы о продлении ДСНВ с госсекретарем США Майком Помпео.



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