 

Лавров рассказал о поставке медоборудования из США

19.05.2020, 16:53, Новости дня

В Россию из США прилетят два авиарейса, они безвозмездно поставят медицинское оборудование, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что в одном из разговоров между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом американский президент сказал, что Соединенные Штаты нарастили мощности производства аппаратов ИВЛ, и хотят поддержать усилия российских властей по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Это было чистосердечное предложение, искреннее. Мы его в качестве такового и восприняли, и президент Путин с ним согласился. Сейчас это предложение уже обретает практические очертания, оно реализуется… Планируется нашими американскими партнерами два рейса, которые доставят эти аппараты для медучреждений РФ», – добавил министр.

По его словам, как и в случае с помощью со стороны России, речь идет «о безвозмездной помощи».

«Мы оплатили свои поставки, американская сторона оплачивает аппараты ИВЛ», – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже.



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