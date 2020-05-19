Зеленский выступил за перезагрузку экономического направления внешней политики Украины

19.05.2020, 16:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение перезапустить экономическое направление внешней политики страны, сообщила его пресс-служба по итогам совещания главы государства по привлечению инвестиций.

«Глава государства поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, которое инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов», – говорится в сообщении на сайте офиса президента.

«Продвижение экономических интересов Украины в мире наряду с обеспечением национальной безопасности должно стать ключевым приоритетом нашей внешней политики. Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить посредством роста благосостояния украинских граждан, успехов украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину», – сообщил Зеленский.

По его словам, самой надежной защитой страны «не только в условиях гибридной войны, но и во время экономического кризиса в результате пандемии COVID-19» является сильная экономика.

Кулеба в свою очередь добавил, что сейчас лучшее время для воплощения экономических амбиций Украины. «Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций на Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украины и всех украинцев», – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба анонсировал обновление торговой части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.