 

Москва назвала нападки Вашингтона на ВОЗ несостоятельными

19.05.2020, 16:48, Новости дня

Россия отрицательно оценивает угрозы США в адрес Всемирной организации здравоохранения, эти нападки несостоятельны, сообщил российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Мы к этому относимся отрицательно, потому что и мы, и в принципе большинство международного сообщества считает, что ВОЗ – это именно та организация, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения, а сейчас приоритетная задача – это борьба с коронавирусом», – сказал Гатилов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нападки Вашингтона на ВОЗ несостоятельны. Гатилов указал, что ВОЗ – на 90% американские эксперты, сидящие на руководящих должностях.

«Они-то прекрасно были осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась», – уверен Гатилов. Постпред добавил, что непонятно, как расценивать при этом обвинения в адрес ВОЗ в том, что «она не транспарентная и неэффективная организация».

«США – это важный игрок на международной арене, важный игрок в системе Всемирной организации здравоохранения. И было бы очень печально потерять США в качестве партнера», – указал он.

Гатилов добавил, что РФ считает нежелательным и контрпродуктивным возможный выход США из этой организации, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, обещав полностью прекратить финансирование организации и пересмотрев свое членство в организации, если она не выполнит требования в течение 30 дней.



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