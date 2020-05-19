Правительство отказалось продлить режим ЕНВД на 2021 год
19.05.2020, 16:48, Новости дня
Правительство не станет продлевать действие Единого налога на вмененный доход на 2021 год, сообщил Минфин.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее Минфин в своем письме в правительство предложил продлить на год, до 1 января 2022 года, действие ЕНВД для индивидуальных предпринимателей.
Перед этим бизнесмены попросили изменить правовые и санитарные нормы после снятия ограничений.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет