Путин: заявления на выплату 10 тысяч рублей поданы на каждого второго российского ребенка

19.05.2020, 16:42, Новости дня

К 18 мая жители России подали свыше 11 миллионов заявок на получение единовременной помощи в 10 тысяч рублей ($140) на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин объявил о единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет 11 мая. В России, по данным Росстата, весной 2020 года насчитывалось 23 миллиона детей в возрасте от 3 до 15 лет. Таким образом, заявку на получение выплаты всего за неделю российские родители подали минимум на каждого второго ребенка в стране.

“Эта мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая от родителей через портал “Госуслуги” поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей”, – сообщил Путин.

Портал “Госуслуги”, через который родителям предлагалось регистрироваться для получения выплаты, не справился с нагрузкой и работал со сбоями. После того как Путин раскритиковал работу сайта, Минкомсвязи увеличил мощность ресурса и стабилизировал его работу.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 19 мая признал в интервью Первому каналу, что в правительстве “не ожидали”, что единоразовая выплата будет “так востребована”.

“Уже 12 мая было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт “Госуслуги” для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры”, – заявил глава Минтруда.