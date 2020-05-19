Путин заявил, что медикам не платили “коронавирусные” доплаты из-за постановления правительства с “непонятно прописанными правилами”

19.05.2020, 16:42, Новости дня

Президент России Владимир Путин 19 мая заявил, что причиной массовый невыплат медицинским работникам обещанных добавок за работу с коронавирусными пациентами было неверно сформулированное постановление правительства.

“Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам”, – заявил Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на том же совещании заявил, что постановление будет уточнено. Но, по его словам, в процессе контроля за тем, как медикам платятся деньги, у его ведомства “были вопросы” к губернаторам регионов.

“Хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать”, –ответил на это президент.

Путин лично пообещал специальные доплаты медикам за работу с коронавирусными больными. Врачам, которые непосредственно работают с инфицированными, были обещаны доплаты в 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу в больницах и фельдшерам “скорых – 50 тысяч рублей, а млдшему медперсоналу в больницах и водителям “скорых”, на которых перевозят инфицированных коронавирусом – по 25 тысяч рублей.

При этом медики почти во всех регионах России жаловались, что этих денег им не платят.

В некоторых больницах персонал оформляли через сторонние структуры, чтобы не платить им надбавки, а в некоторых работу с коронавирусными пациентами считали почасово и “чуть ли не посекундно”, что также сокращало выплаты.

15 мая Путин резко отчитал правительство за то, что медикам обещанные деньги не были вовремя перечислены:

“Послушайте, послушайте меня внимательно. Мы договорились, было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей”, – заявил президент и добавил, что чиновники на местах “развели какую-то канитель бюрократическую”.