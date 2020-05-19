Личное: Я рада коронавирусу

19.05.2020, 16:40, Разное

Я давно знаю вас и искренне надеюсь, что сейчас вы не станете вырывать мои слова из контекста и кидаться на меня с обвинениями. Давайте поговорим откровенно?

Мы все вышли из изоляции. Снятия ограничения правительством происходит уже по факту — они разрешают делать то, что мы уже и так делаем.



Фото: Соцсети

Остановит ли такое безответственно поведение коронавирус? Нет. И мы сами, и наши власти — все мы облажались.

Это — факт. Факт номер два в том, что мы не хотим сдохнуть в корчах, попав в районную инфекционку, ведь правда? И это уже хорошо.

Эпидемию остановит это наше желание.

Волей-неволей, чтобы не заболеть, нам придётся изменить свою жизнь. И это вполне по силам, даже если ты не сидишь безвылазно дома.

Если ты в маске, в перчатках, если не шатаешься праздно по людным местам, если всё делаешь быстро, не оставаясь в помещении с другими людьми дольше двух часов, риск заболеть минимален.

А теперь я прошу вас вспомнить мои статьи за много лет в период эпидемии ОРВИ и гриппа — из года в год я писала, что с соплями нужно сидеть дома и не заражать других.

Я взывала к совести. Гнобила. Ругалась. Всё было бестолку.

Самое хорошее в нынешней эпидемии то, что многие наконец перестали вести себя как свиньи.

Кассир сидит в маске. Народ — не с раскрытой хлеборезкой стоит посреди ТРЦ, а быстро делает покупки и убегает. Никто не считает ворон в толпе. Приходя домой, люди моют руки, продукты. И так далее.

Если год-два-три-пять назад мои слова в одно ухо влетали, а в другое вылетали, то сейчас все вынуждены соблюдать санитарные нормы сами!

Вынуждены. Иначе, с большой вероятностью сдохнут.

Еду купить нужно? Надели маску и пошли. Из писи волосики вырвать надо? Пойдёте не в подвал к Зареме, а в нормальный медцентр, где соблюдают все санитарные нормы. И так далее, ограничивая бессмысленное передвижение в общественном транспорте и концерты на стадионе.

И так будет хорошо. Коронавирус уйдёт, а привычка останется.

И будем меньше болеть сезонной простудой. Беречь себя. Жить, как следствие, лучше.

Согласны? Как изменилось ваше социальное поведение? Куда ходите? Как себя защищаете?