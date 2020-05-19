Данные по лечению COVID-19 плазмой крови признали низкокачественными

19.05.2020, 16:35, Разное

Комментарии по этой теме опубликованы на сайте Кокрейновской библиотеки (Cochrane Library) через несколько дней после соответствующего обзора – последний будет ежемесячно обновляться по мере поступления новых данных.

Чтобы составить обзор, ученые проанализировали 8 законченных исследований об эффективности реконвалесцентной плазмы для пациентов с COVID-19 без каких-либо ограничений по возрасту, этнической принадлежности, полу или тяжести заболевания. Помимо того, что в исследования было включено всего 32 случая, они не были рандомизированными и контролируемыми. Ни в одном из них не было сравнения состояния пациентов, которым переливали реконвалесцентную плазму, с людьми, которые ее не получали. Другим слабым местом всех исследований было отсутствие данных о том, насколько эффективно лечение плазмой по сравнению с другими методами. В итоге авторы обзора оценили достоверность полученных данных как «очень низкую».

Ученые подчеркнули, что будут регулярно проводить обзоры всех новых исследований и обязательно сообщат о появлении более обнадеживающих данных. По их словам, в настоящий момент в мире ведется 47 подобных исследований, из них 22 являются рандомизированными и контролируемыми.

Цель переливания плазмы заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. Ученые называют этот метод «терапией пассивными антителами», поскольку человек получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Отметим, что переливание плазмы крови с переменным успехом использовалось при вспышке атипичной пневмонии в Гонконге и во время эпидемии Эболы в Африке. На распространении этого метода настаивает, в частности, иммунолог Университета Джона Хопкинса Артуро Касадевалл.