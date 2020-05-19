 

Стало известно об излечении протоиерея Димитрия Смирнова от коронавируса

19.05.2020, 16:30, Новости дня

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса и в скором времени возвращается в строй, сообщил источник, близкий к семье священнослужителя.

«Отец Димитрий выздоравливает, все у него хорошо», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Уточняется, что тестирование больше не выявляет у Смирнова коронавирус, и в скором времени он «возвращается в строй».

Напомним, 8 мая протоиерей, назвавший коронавирус «чрезвычайно полезным явлением» для души, попал в больницу с подозрением на заражение.

Позднее двое клириков Русской православной церкви скончались от осложнений на фоне коронавируса.



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