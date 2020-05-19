Мнение: Кто больше всех обеднел из-за кризиса, игры против онлайн-торговли и одна винтовка на двоих

19.05.2020, 16:25, Разное

1. Индустрия моды и красоты – одна из самых пострадавших отраслей в ходе нынешнего кризиса. Когда вы сидите дома на самоизоляции и ни с кем особо не видитесь, вам нет особого смысла надевать новое платье или пользоваться дорогими духами. Неудивительно, что владельцы модного бизнеса терпят жестокие убытки:

https://lenta.ru/news/2020/05/07/poor/

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. Таким образом, он потерял из-за кризиса больше денег, чем кто-либо другой в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что его флагманский бренд Louis Vuitton имеет рентабельность в 45 процентов. Но большинство модных бутиков по всему миру закрыты уже более месяца, что приводит к упущенной выгоде на миллиарды долларов.

Между тем, как мы с вами уже обсуждали, состояние Джеффа Безоса, владельца крупнейшей в мире империи онлайн-торговли, продолжает расти, причём настолько быстрыми темпами, что уже через несколько лет (к 2026 году) ему пророчат стать первым в мире триллионером:

https://www.forbes.ru/milliardery/400531-samomu-bogatomu-cheloveku-mira-predskazali-status-pervogo-trillionera-v-istorii

2. Казалось бы, Джек Ма, основатель китайского аналога Amazon, тоже должен был далеко оторваться от своих конкурентов за звание богатейшего человека в КНР. Однако онлайн-торговлю в Китае победили… онлайн-игры:

https://lenta.ru/news/2020/05/14/ma/

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае. Как сообщает Forbes, теперь первое место в списке миллиардеров занимает основатель компании Tencent Ма Хуатэн.

Акции Tencent — крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр — с начала года подскочили на 14 процентов. Доходы ее игрового направления в первом квартале выросли больше, чем на треть (31 процент).

Рост произошел на фоне эпидемии коронавируса, которая началась в Китае, и последовавших за пандемией ограничений. Как следствие, спрос на мобильные игры увеличился. По данным издания, состояние Хуатэна оценивается в 48,3 миллиарда долларов, у Ма сейчас порядка 41,2 миллиарда долларов.

3. Любопытная сценка из фильма про Вторую мировую войну (с отметки 19:15):

https://www.youtube.com/watch?v=K92qCF_y4gw

Гастон Серек, водитель одного из этих устаревших грузовиков на шинах из сплошной резины, вспоминает: «У нас было очень мало вооружения. В каждом грузовике была одна винтовка на двоих. У нас была одна коробка с десятью патронами, которую нам нельзя было открывать. Это было жалкое зрелище. Если бы у нас было всё необходимое, мы бы сражались, потому что боши нам вовсе не друзья».

Вопрос историкам. Это франкофобская пропаганда, или у французов действительно было всё настолько плохо со снабжением?