Мнение: Лошадь сдохла?
19.05.2020, 16:18, Разное
«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — заявил Чубайс в интервью Forbes. Лошадью Чубайс назвал нефть.
А еще Чубайс сказал, что падение цен на мировом рынке нефти для России – это «набатный колокол» . Мол, нефть — это «хребет» российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру, мол, России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики. И только тогда Россия может выйти из кризиса. Но это не точно.
Сколько уже их было этих колоколов набатных! Сколько уже денег вбухано в то же Роснано, возглавляемое Чубайсом, в Сколково, в Инополис, и пр. пр. пр…
Но видимо, надо еще больше вбухивать. Иначе не могу расценивать слова Чубайса.
Но одного вбухивания для развития инновационной экономики, по-моему, мало. Надо бы , чтобы эти деньги не растаскивали, не разворовывались…
Или я заблуждаюсь?
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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