 

Мнение: Лошадь сдохла?

19.05.2020, 16:18, Разное

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — заявил Чубайс в интервью Forbes. Лошадью Чубайс назвал нефть.

А еще Чубайс сказал, что падение цен на мировом рынке нефти для России – это «набатный колокол» . Мол, нефть — это «хребет» российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру, мол, России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики. И только тогда Россия может выйти из кризиса. Но это не точно.

Сколько уже их было этих колоколов набатных! Сколько уже денег вбухано в то же Роснано, возглавляемое Чубайсом, в Сколково, в Инополис, и пр. пр. пр…

Но видимо, надо еще больше вбухивать. Иначе не могу расценивать слова Чубайса.

Но одного вбухивания для развития инновационной экономики, по-моему, мало. Надо бы , чтобы эти деньги не растаскивали, не разворовывались…

Или я заблуждаюсь?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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