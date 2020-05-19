Американская биржа решила ужесточить правила для китайских компаний

19.05.2020, 16:16, Новости дня

Американская биржа NASDAQ намерена ввести новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что может затруднить IPO некоторых компаний из Китая, информирует Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, такой шаг якобы обусловлен опасениями по поводу отсутствия прозрачности в бухгалтерском учете некоторых китайских претендентов на IPO и тесных связей с влиятельными инсайдерами, информирует «Коммерсант».

В прошлом году NASDAQ обнародовала некоторые ограничения на листинги в целях сдерживания IPO небольших компаний из КНР. Сейчас же оператор биржи обеспокоен по поводу некоторых китайских компаний, желающих провести IPO в США. В прошлом месяце Luckin Coffee, которая провела IPO в США в начале 2019 года, по результатам внутреннего расследования объявила, что ее главный операционный директор и другие сотрудники сфабриковали сделки по продаже.

В рамках новых правил, компании из некоторых стран, в том числе из Китая, должны будут привлечь 25 млн долларов в ходе IPO или по крайней мере не менее четверти рыночной капитализации после листинга.

Ранее президент Дональд Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем.