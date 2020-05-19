Построенную по нацпроекту шестиполосную дорогу в Кемерово откроют с опережением сроков

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19.05.2020, 16:16, Новости дня

В Кемерово завершается строительство нового участка Комсомольского проспекта – шестиполосная автомагистраль в километр длиной протянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Ее строят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проконтролировал ход строительства во время рабочей поездки в новый микрорайон №68. Строители рассказали главе региона Сергею Цивилеву о ходе работ и подтвердили готовность перенести сроки сдачи объекта с ноября на конец августа 2020 года – ко Дню шахтера, информирует «10 канал».

«Комплексная застройка невозможна без грамотных логистических решений. Новый микрорайон № 68 будет обеспечен современными автомобильными дорогами. К Дню шахтера мы откроем сразу несколько дорог в Кемерове и Новокузнецке, в том числе и новый шестиполосный участок Комсомольского проспекта», – сказал Сергей Цивилев на месте строительства.

Ширина новой дороги составит 22,5 метра, в каждом из двух направлений предусмотрено по три полосы. Пропускная способность дороги – более 4 тыс. машин в час. В проект включено обустройство тротуаров.

На строительство дороги будет потрачено по нацпроекту «Жилье и городская среда» 267,6 млн рублей (федеральный бюджет – 255,7 млн рулей, областной – 7,9 млн рублей, муниципальный – 4 млн рублей).

Видео с места работ Сергей Цивилев опубликовал в stories своей страницы в Instagram.



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