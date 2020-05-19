У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

19.05.2020, 16:10, Разное

Продлевая запрет на российские социальные сети, Зеленский на самом деле разрешил IT-компаниям из России вернуться на украинский рынок и поставлять свою продукцию госпредприятиям, считает соратник экс-президента. Это делает Киев уязвимым перед спецслужбами РФ, считает Березовец.

По его мнению, советники Зеленского предложили ему продлить запрет на российские соцсети и тем самым создать медийную картинку борьбы с “агрессией РФ”. Тогда как самые важные санкции, касающиеся российского программного обеспечения, президенту предложили под шумок убрать, заявил Березовец в эфире своего ютуб-канала.

Это решение сделает украинские госорганы беззащитными перед российскими спецслужбами, нагнетает соратник Петра Порошенко. Он не исключает, что в решении президента и его окружения присутствует корыстный мотив.

Владимир Зеленский 15 мая продлил на три года запрет на российские соцсети и интернет-сервисы. Санкции против них были введены в 2017 году при Петре Порошенко. Запрет распространяется на социальные сети “Вконтакте” и “Одноклассники”, сервис Mail.ru и другие ресурсы.

К первой годовщине своего президентства Владимир Зеленский подходит с неутешительными результатами. Продолжение политики предшественника вышло бывшему комику боком: его рейтинг рухнул с 72% до 42%. Война в Донбассе не закончена, отношения с Россией не восстановлены, падение экономики продолжается, принимаются непопулярные законопроекты – из-за этого многие украинцы пересмотрели свое отношение к главе государства.