Сергей Исаев из «Уральских пельменей» во время съемки видеоролика показал себя без штанов

19.05.2020, 16:09, Разное

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал занимательный видеоролик о своих буднях на карантине. Шоумен, не обратив внимания, что включил режим записи, показал себя без штанов.

Сергей Исаев на видео позирует в белой рубашке, пиджаке синего цвета и галстуке. «Добрый день, друзья», – заявил шоумен, добавив, что продолжает снимать передачу «Дома с пельменями». После этих слов артист немного отдалился от камеры. Оказалось, что он снимал видео без штанов, только в синих трусах. Увидев, что засветил себя в нижнем белье, Исаев удивленно проговорил: «Ой, это видео что ли?». Поклонники в комментариях оценили забавный ролик, отметив, что во время карантина большинство людей так работают, что «сверху пиджак, а снизу как захочется». «Ой, Сергей, ну Вы и приколист!», «Вот так и надо вести все службы новостей», – умилялись фолловеры.

Новая рубрика «Уральских пельменей» под названием «Дома с пельменями» пользуется большой популярностью у пользователей Сети. Юмористы, пребывающие на самоизоляции, рассказывают о своей жизни в период карантина, снимая интересные ролики. Некоторые из артистов демонстрируют свои загородные особняки, пишет teleprogramma.pro.