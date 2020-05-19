Стало известно о разногласиях между Белым домом и эпидемиологами

19.05.2020, 16:08, Новости дня

Между Белым домом и эпидемиологами из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) растут разногласия в связи с вопросами снятия карантина и методами отслеживания заболевших коронавирусом, информирует CNN.

Источники издания в Белом доме сообщили, что координатор президентской рабочей группы по COVID-19 доктор Дебора Биркс назвала методы CDC устаревшими, что приводит к разногласиям в подсчете числа заболевших и смертей, передает РИА «Новости».

Биркс заявила, что эпидемиологи неспособны учитывать симптомы в режиме реального времени, данные о больных от врачей первичного звена доходят до CDC с недельной задержкой. Также ситуация усложняется технической отсталостью систем здравоохранения ряда штатов, где для передачи данных используют факс.

Эпидемиологи в свою очередь указывают, что штаты приводят данные с разной скоростью – 63% всех случаев смерти в США регистрируются в течение 10 дней после даты смерти, однако между штатами есть значительные различия. Поэтому данные CDC отличаются от статистики, которую собирает Университет Джона Хопкинса.

Еще один повод для напряженности – снятие карантина. Нет целостной национальной стратегии возвращения штатов, предприятий и жителей к нормальной жизни, пишет CNN, чиновники не могут определиться с тем, каким образом смягчать ограничения в разных регионах.

«Нет никакого смысла вводить одинаковые ограничения для кинотеатра в сельской местности штата Теннесси, где нет ни единого случая COVID-19, и театра в Нью-Йорке», – сказал один из источников.

Между тем, китайские СМИ утверждают, что американское правительство давно знало о коронавирусе и не предпринимало никаких мер по сдерживанию инфекции. Об этом сделан вывод исходя из того, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса еще 11 января, хотя Китай официально предоставил в ВОЗ информацию об инфекции только 12 января.