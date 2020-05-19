Россия помогла британцу вернуться домой из Северной Кореи

19.05.2020, 16:08, Новости дня

Посольство Великобритании рассказало о помощи РФ в возвращении британца из Северной Кореи, а также сообщило о помощи гражданину РФ в возвращении через Лондон.

«МИД Великобритании также помог гражданину РФ с корабля Sliver Shadow вернуться домой через Лондон. МИД России, в свою очередь, помог гражданину Великобритании вернуться из Северной Кореи домой через Россию», – передает РИА «Новости» сообщение британского посольства.

Как уточнили специалисты ведомства, на сегодняшний день посольство Британии в РФ помогло вернуться домой более 70 гражданам Великобритании.

Ранее граждане Украины, Белоруссии и Казахстана обратились в российское посольство в США с просьбой посодействовать с эвакуацией.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к наиболее сложным для эвакуации россиян стран относятся Черногория, Филиппины и Молдавия.