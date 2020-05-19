Скандалы: Небо больше не измеряют «милями»

19.05.2020, 16:06, Разное

Как АО «Вертолёты России» подмочили за рубежом репутацию легендарного вертолёта Ми-8/17

Сборочные заводы, долгие годы находящиеся под управлением «Вертолётов России», сильно деградировали, это заставило Росавиацию директивно запустить проверку продукции «Казанского вертолётного завода» (КВЗ) 2018-2020 годов выпуска. В России это сделать возможно, а как быть иностранцам, закупавшим вертолёты КВЗ в этот период?

Чем дальше в лес, тем больше дров

Буквально недавно, в материале «Плановая катастрофа» мы рассказали о проблемах авиакомпании «Ямал». Продолжая исследовать тему аварии вертолёта Ми-8МТВ-1, затронутую в предыдущей статье, мы наткнулись на материалы, свидетельствующие о новых «успехах» управленческого «гения» руководителей вертолётного холдинга.

Как прекрасно помнит наш постоянный читатель, вертолет Ми-8МТВ-1 RA-24119 (заводской номер 97516) авиакомпании «Ямал» 24 ноября 2019 года при взлёте совершил жёсткую посадку с частичным разрушением конструкции на площадке «Новый Порт». Не дожидаясь официального окончания расследования, авиакомпания «Ямал» транспортировала разрушенную машину на авиаремонтный завод (АРЗ) в Тюмень для её полного восстановления с целью дальнейшей эксплуатации.

Объём восстановительного ремонта, который необходимо провести в таких случаях, не является стандартным. По понятным причинам, проводится более детальный анализ конструкции. Во время контрольной проверки деталей вертолета выяснилось, что часть агрегатов забустерной (читай – силовой) части управления – опоры и качалки имеют номера, нанесенные клеймом, и они не соответствуют номерам, указанным в паспортах на эти изделия. А номера, соответствующие паспорту, были нанесены обычной краской поверх лакокрасочного покрытия, чего никогда не было на вертолётах до 2018 года.

Обнаружив такой «косяк» серийного завода, работники АРЗ составили соответствующий акт, а авиакомпания «Ямал» сообщила об этом в Росавиацию, которая в свою очередь (посчитав данное обстоятельство существенным) инициировала проверку в эксплуатации всех вертолетов выпуска 2018-2020 годов производства подконтрольного холдингу КВЗ.

Эхо «большого» контрафакта

«Ну и что?» – скажет уважаемый читатель. Обычная процедура, не заслуживающая внимания. Так-то оно так, да не совсем. Специалисты знают, что всё это наша гражданская авиация уже проходила в середине нулевых годов. Тогда, общими усилиями, поток контрафактных запчастей удалось остановить, в том числе с помощью современных технологий.

О важности данной проблемы говорит следующий пример: в 2007 году в Либерии произошла катастрофа российского Ми-8МТВ-1, в 900 метрах от места его падения была обнаружена половина лопасти рулевого винта (разрушение в полете). В результате проведённого расследования было установлено: клейма номеров лопастей были счищены и набиты заново в соответствии с другими паспортами. Были предположения, что этот комплект лопастей летал уже третий ресурс. После той катастрофы производитель всех отечественных рулевых винтов «ММЗ «Вперёд» (не входит в «Вертолеты России») закупил современное оборудование (промышленный принтер по металлу) для нанесения серийных номеров изделий. Помимо этого, на предприятии была разработана методика проверки аутентичности выпускаемых агрегатов и проверена вся уже ранее выпущенная продукция завода, находящаяся в эксплуатации. Работы по предотвращению оборота контрафактной продукции проводятся и сейчас совместно специалистами разработчика (ранее «МВЗ им. М. Л. Миля») и Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). Но вышеописанное касается лопастей рулевого винта, номера которых теперь перебить проблематично. А что с остальными агрегатами, производители которых входят в вертолётный холдинг?

Судя по выявленному факту, руководство холдинга это явно не волнует, так как прибыль борьба с контрафактом не приносит. А может даже уменьшает, эту самую прибыль? Ведь вся ценовая политика холдинга свидетельствует о неявной заинтересованности в подобных казусах. Об отношении холдинга к проблеме контрафакта «Версия» также писала ранее в материале «Контрафакт, как средство конкурентной борьбы». Действительность уже не раз подтверждает актуальность вопросов, поднимаемых нашим изданием.

Кто будет «стрелочником»?

Но вернёмся к последним событиям. Смогли бы вы, уважаемый читатель, написать на металле кисточкой номер? В этом случае даже клейма номеров доставать (или подделывать) не надо. Думаем, что для абсолютного большинства это не составило бы труда…

В своем ответе Казанский вертолётный завод ссылается на соответствие выполненных работ (нанесение номеров краской) конструкторской документации. Тут к КВЗ, видимо, нет никаких претензий. Потому что ответственность в данной ситуации перекладывается полностью на конструкторский отдел «МВЗ им. М. Л. Миля» (ныне АО «НЦВ Миль и Камов»), в данном случае на отдел системы управления вертолетом. Оба, и серийный завод и разработчик, уже давно являются структурными подразделениями мантуровского холдинга и полностью лишены самостоятельности в принятии подобных решений (ведь эти вопросы несут за собой определённые финансовые затраты, которые нужно в обязательном порядке согласовать с вертолётным бухгалтером Андреем Богинским).

Как вы думаете, если снять опору управления со старого вертолета, стоящего с десяток лет у забора, стереть напильником номера и набить новые, а потом покрасить и поставить, пусть не на новый, а на вертолет, который летает с десяток лет, но его «родная» опора погнулась, что будет? «Либерия» будет. Поэтому один из номеров агрегата (в описанном случае – лопасти рулевого винта), нанесенных промышленным принтером, «ММЗ «Вперед» (не входит в холдинг «Вертолеты России») вносит в паспорт. В случае же с агрегатами, установленными КВЗ (входит в холдинг «Вертолеты России») в паспорт вносится только номер, написанный краской.

Так в чем же причина такого разного отношения в разных отделах ОКБ к ответственным агрегатам вертолета (лопасти и силовая часть управления вертолётом)?

Ответ один: отсутствие грамотного технического руководства проектами. Уже который год руководством холдинга главными конструкторами по конкретным типам вертолетов назначаются не особо ведающие в технических вопросах люди, способные, пожалуй, лишь осуществлять диспетчерскую деятельность между менеджментом «Вертолётов России» и конструкторскими отделами, не вникая в суть технических задач. Нынешние главные «конструкторы» не могут объединить под своим крылом отделы, в том числе и потому что у них отсутствует понимание вертолета, как технического объекта.

Работа отделов разработчика напоминает басню Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». Более того, теперь многие отделы переименованы в самостоятельные КБ, что, по меньшей мере, звучит странно. И если раньше отделы внутри ОКБ были хоть как-то объединены общим делом тем же начальником ОКБ и генеральным конструктором, то теперь переезд генерального конструктора в структуру «Вертолётов России» и деление ОКБ на отдельные КБ размывает основную целевую задачу – создание новых вертолётов.

Видимо именно потому исполнительный директор новоявленного АО «НЦВ Миль и Камов» Михаил Короткевич пишет обезличенную бестолковую программу инновационного развития холдинга, в которой всемирно известная «Школа Миля» отсутствует как класс. Об этом совсем недавно мы рассказали в материале «Сомнительные вертолётные инновации». То, что начали делать с российским вертолетостроением Денис Мантуров и Сергей Чемезов образовав АО «ОПК Оборонпром», судя по всему, идёт очень успешно.

Интересно, а как иностранные заказчики, купившие в России вертолёты в 2018-2020 года отреагируют на подобные вещи? И будет ли будущее у экспорта российских вертолётов, когда весь мир выйдет из-под пандемии COVID-19.

Сергей Кокорин

Оригинал материала: «Наша Версия»

«Наша Версия», 27.09.18, «Контрафакт, как средство конкурентной борьбы»

В конкурентной борьбе за внешние заказы наши авиационные производители часто использует понятие «контрафакт», пугая им потенциальных заказчиков. Но есть и другая сторона у этой «медали». Заявляя на «каждом углу» о наличии контрафакта, они тем самым показывают, что в России, в сфере авиации на должном уровне надзор не действует. А это косвенно говорит о том, что Росавиация не справляется со своими функциями.

Испуганные перуанцы

«Вертолёты России», проиграв в Перу российской компании Russian Aviation Company тендер, предусматривающий поставку запасных частей к вертолётам марки «Ми» решили запугать ВВС Перу темой контрафакта, чтобы аннулировать результаты тендера. Как сообщает издание «Военно-промышленный курьер»: «руководство АО «Вертолеты России» довело до сведения Министерства обороны и командования ВВС Перу, что поставка товаров и предоставление услуг применительно к военным вертолетам, в т.ч. Ми-171Ш/Ми-171Ш-П, Ми-25 и Ми-35П, могут осуществлять только компании, уполномоченные Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, компания предупредила, что запасные части и компоненты, поставляемые любой другой компанией, являются контрафактными и их установка может привести к катастрофам, отрицательно влияющим на имидж Российской Федерации». Судя по тому, что Военно-воздушные силы Перу приняли решение аннулировать контракт №15-2018, на этот раз «пугалка» сработала.

Пользуясь тем, что перуанцы недостаточно осведомлены в российском законодательстве, складывается впечатление, что «Вертолёты России», преднамеренно вводили в заблуждение руководство ВВС Перу. Базовый Указ Президента РФ № 1062, который регулирует «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», позволяет производителям и иным торговым фирмам, специализирующимся в области поставок авиационной комплектации, осуществлять её продажу по заказам военных ведомств, в случае, если эти детали, агрегаты, оборудование, материалы, запасные части и комплектующие изделия, применяемые для обеспечения производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, имеют также гражданское (общепромышленное) назначение или изготовлены для применения в продукции военного и гражданского назначения по единым требованиям. Однако об этой поправке, имеющейся в Указе Президента РФ № 1062 «Вертолёты России» и ФСВТС РФ, кажется, предпочитают не вспоминать. Как квалифицировать лукавство ФСВТС РФ? Это незнание законодательной базы или преднамеренное введение инопартнёров в заблуждение? В любом случае этот факт не делает чести российскому федеральному органу, который, похоже, шельмует российское законодательство вводя в заблуждение иностранные государственные органы.

Авиационные «цеховики»

Говоря об «имидже Российской Федерации» надо чётко понимать, что подобные, ставшие уже обыденностью, солидарные заявления ФСВТС РФ и «Вертолётов России» говорят о том, что наличие массового контрафакта в России обусловлено отсутствием надзора за авиационными производителями со стороны Росавиации. А вот это уже более серьезно влияет на имидж России, чем пара-тройка тендеров, отменённых благодаря использованию административного ресурса в обычной конкурентной борьбе.

Заявляя всем, кому только можно о наличии контрафакта при обороте вертолётной продукции, «Вертолёты России» косвенно убеждают имеющихся и потенциальных эксплуатантов, что выпускаемые в России вертолёты очень проблемный продукт. Кажется, что холдингу уже частично удалось убедить в этом многих и поэтому спрос на вертолёты российского производства сегодня близок к арифметической погрешности. Похоже, что «пугалки» удались, но эффект получился обратный. У «Вертолётов России» как не закупалась массово комплектация, так и не закупается, а вот мнение о России, как рассаднике контрафакта, похоже, складывается активно.

Но, заявляя о наличии контрафакта, холдинг, по сути, обвиняет самого себя в его производстве. И логически обосновать это просто – все предприятия вертолётной отрасли, без взаимодействия с которыми трудно «собирать в гаражах агрегаты» находятся в составе холдинга. Более того, именно АО «Вертолёты России» своими действиями на рынке создают предпосылки для массового производства контрафактной продукции.

Если вспомнить советские времена, то аналогом «контрафакта», в то время можно назвать продукцию, производимую так называемыми цеховиками. Это явление породил хорошо известный старшему поколению дефицит. То есть, для любой экономической модели (а «контрафакт» — это именно экономическое явление) необходимы предпосылки.

Такими предпосылками являются – ограниченная доступность (дефицит) и завышенная стоимость. При наборе этих факторов производить контрафакт очень выгодно. Ведь если у авиакомпаний имеется в избытке оригинальная комплектация по приемлемым ценам, то никакого контрафакта не возникнет, потому, что заниматься контрафактом будет экономически невыгодно.

Принцип «одного окна»

За вопросы поддержания лётной годности в АО «Вертолёты России» отвечает профессиональный переводчик Игорь Чечиков. По понятным причинам, в тех вопросах, за которые он отвечает в холдинге, он, судя по всему, ничего не понимает. Это классический «эффективный менеджер», которому всё равно в каком «кресле разместиться», лишь бы быть начальником. Именно Игорь Чечиков, поддерживаемый Федеральной службой, активно взялся реализовывать так называемый принцип «единого окна».

Реализуемый им за последние годы принцип создал на рынке дефицит комплектации, что позволило в разы увеличить продажную стоимость изделий. Эти действия и создали все предпосылки для того, чтобы производить контрафакт было экономически выгодно.

Можно совершенно чётко утверждать, что первопричиной контрафакта является политика, проводимая холдингом «Вертолёты России». Похоже, стремясь «отжать» бизнес у производителей и других российских поставщиков, холдинг сам создаёт все предпосылки для массового появления контрафакта. Подтверждением этого тезиса может служить информационное письмо Минтранса России исх. № 17701/03 от 04.08.2017. Примечательно, что в нём упоминается контрафактные изделия относящиеся исключительно к вертолётам. Про запасные части к самолётам там ничего не сказано. Это ли не подтверждение «заслуг» вертолётного холдинга?!

Дойдёт ли положение с авиаконтрафактом до уровня «допингового скандала»?

А за пределами России холдинг ведёт себя так, как будто все зарубежные предприятия, обслуживающие вертолёты российского производства, обязаны подчиняться руководству «Вертолётов России». Складывается впечатление, что действуя административным давлением на зарубежные ремзаводы, холдинг пытается отжать под себя рынок и разваливать тендера, проводимые в разных странах, путём запугивания потенциальных участников. Так, к примеру, в 2015 году Игорь Чечиков от имени «Вертолётов России» (исх. № 02.13.03-18996/90 от 02.12.2015) оказывал давление на чешский ремзавод «ЛОМ Прага» пытаясь не допустить его участие в тендерах, объявленных Египтом и Кенией, в действительности пытаясь превратить сами тендеры в фарс, распугав потенциальных участников. Информация о «российском контрафакте» из той же серии. Кажется, без административного ресурса конкурировать на рынке «Вертолёты России» не умеют, вот поэтому и приходится им выступать в качестве пугала, а для большей «эффективности» они привлекают к этим вопросам ФСВТС РФ. И служба также активно осуществляет функции «федерального пугала» в интересах холдинга.

Аналогичное давление в 2016 году Игорь Чечиков (исх. 02.13.03-19676/90 от 21.10.2016) оказывал на прибалтийскую компанию «Авиабалтика», к которой обратились с просьбой отремонтировать вертолёт Ми-17 ВВС Камбоджи. И такие случаи повсеместны…

Но вот дилемма – за ремонтам или поставкой комплектующих в «Вертолёты России» никто не обращается. Почему? Видимо ответ прост – холдинг не в состоянии создать комфортные условия эксплуатации для инозаказчиков.

В настоящее время, в силу ряда объективных причин, в именно, прекращения производства в России отдельных комплектующих авиационных изделий, возрастает роль авиационных изделий, поступающих со вторичного рынка, среди которых всё чаще встречаются неаутентичные компоненты ВС.

Так, в первом полугодии 2017 года на 183 воздушных судах, прошедших проверки по оценке аутентичности, уже выявлено 134 неутверждённых и 293 сомнительных компонентов.

Из информационного письма Минтранса России исх. № 1770/03 от 04.08.2017

К примеру, недавно украинские предприятия «Мотор-Сич» и АРЗ «Авиакон» выиграли тендер стоимостью 40 млн. долларов США на ремонт и модернизацию вертолётов Ми-17 турецкой жандармерии. Интересно, какие административные рычаги включит АО «Вертолёты России» в этой ситуации? И как будут запугивать турок? Или попросят Владимира Путина договориться по дружбе с Реджепом Эрдоганом?

Возможно, руководство холдинга будет пугать турок «контрафактом» «нелегитимностью» и прочими выдумками? Но пора бы задуматься – ведь так можно «допугаться» до того, что Россию на международном уровне могут признать центром авиационного контрафакта, по аналогии с пресловутым «допинговым скандалом», а это значит, что за пределами России, авиакомпаний и государственных ведомств, готовых рисковать людьми и техникой будет всё меньше. А, следовательно, вертолёты российского производства превратятся в средство воздушного передвижения домашнего использования. Может тогда холдинг, который только и занимается, что запугиванием зарубежных партнёров и принуждением их к «сожительству», явно не совсем законным путём расформируют.

Понятна обеспокоенность Минтранса России о возрастании распространения контрафактных авиационных компонентов. Ведь, помимо престижа страны и российского авиастроения на кону стоит безопасность полётов и человеческие жизни. Поэтому превращение совершенно необходимой борьбы с этим опасным явлением в абсурд грозит очень тяжёлыми последствиями.

Сергей Кокорин