В прямом эфире: Ирина Шейк поет песню группы “Руки Вверх!”, рассказывает о карантине в Нью-Йорке и дочери Лее

19.05.2020, 15:55, Разное

Карантин Ирина Шейк проводит в Нью-Йорке. По словам модели, она рада, что сейчас ей никуда не надо ходить и можно просто расслабиться.

Я очень рада быть в Нью-Йорке, потому что это мой любимый город. Мне нравится переживать с ним этот ковидный период. Мы поддерживаем друг друга. Нью-Йорк сейчас превратился в город-призрак. Очень много людей уехало. Все оставшиеся ходят по улицам в масках, но улыбаются и здороваются. Все остались очень доброжелательными,

– объясняет Ирина.

Шейк призналась, что любит проводить время дома, смотреть телевизор (особенно русские передачи – “Вечерний Ургант”, “Пусть говорят” и “Поле чудес”) и… есть. Ирина скучает по русской еде, в особенности по пельменям и колбасе. Как и многие другие, Шейк увлеклась на самоизоляции кулинарией. Она накупила много кухонной утвари и различных кастрюль и сковородок. На днях она испекла пиццу. В этом деле ей помогала дочка Лея – как выяснилось, она обожает готовить.

С трехлетней дочерью Ирина старается каждый день выходить на улицу и гулять. К слову, о прогулках. Несмотря на то что Лея всегда выглядит очень стильно, ее мама никогда не ставит перед собой задачу разодеть дочку:

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей.

Несмотря на юный возраст, Лея уже вовсю учится и развивает свои навыки:

Лея ходит в русскую школу в Нью-Йорке: сейчас обучение проходит онлайн (3 урока по 30 минут в день), а еще задают кучу домашней работы. У нее очень хорошие учителя.

Ирина Шейк с дочерью Леей

Модель также призналась, что не смотрит и не читает новости. Она приняла это решение два месяца назад и придерживается его по сей день. Ее растрачивают панические настроения, которые распространяются в СМИ.

Зато Ирина с удовольствием смотрит кино и сериалы. За время карантина она посмотрела сериалы “Король Тигров”, “Озарк”, “Нормальные люди” и “В голове Билла: Декодируем Билла Гейтса”. Также Шейк пересмотрела любимые фильмы Вуди Аллена, а в ближайшее время планирует посмотреть “Летят журавли” – по ее словам, это любимый фильм ее мамы.

Настроение Ирине поднимает музыка. Ее любимая группа – “Руки вверх!”. Когда же Шейк накрывает ностальгия по России, она включает подборку отечественных артистов, в том числе Григория Лепса.

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Публикация от Vogue Russia (@voguerussia)18 Май 2020 в 1:07 PDT

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Публикация от Vogue Russia (@voguerussia)18 Май 2020 в 1:11 PDT