Розовый ободок и сбоку бантик: Брэдли Купер копирует стиль своей дочки Леи

19.05.2020, 15:55, Разное

Актер и режиссер Брэдли Купер – настоящий отец-молодец: он старается проводить с дочкой Леей максимум времени, поэтому нередко попадает в объективы папарацци на прогулках с трехлетней малышкой. Пандемия коронавируса, конечно, внесла коррективы в их досуг, и теперь они передвигаются по городу с масках. Но это не единственное дополнение к привычному образу Брэдли во время его недавнего нью-йоркского выхода: видимо, играя с Леей, он надел на голову ее розовый ободок с бантиком. А, может быть, актеру действительно потребовалось зафиксировать волосы и выбор пал именно на этот необычный для мужчин аксессуар.

Брэдли Купер с дочкой Леей Лея КуперЛея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей,- рассказала Шейк во время недавнего прямого эфира с главным редактором Vogue. Ирина также призналась, что Лее нравится носить защитную маску, ведь ей сообщили, что в Нью-Йорке сейчас много “маленьких микробов”. Сама модель ради дочери также готова надеть что-то необычное – например, однажды в детском ободке была замечена и она. Вместе с Купером они стараются окружить Лею своей любовью, впрочем, и между собой общаются с теплотой – например, День матери актер провел в доме Шейк.

Необычные образы Брэдли Купера и Леи Необычные образы Ирины Шейк и ЛеиНапомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Пара воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017 года. Пара никогда не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас, которая стала известна благодаря роли в фильме “Бегущий по лезвию 2049” и позже сыграла новую девушку Джеймса Бонда. Но Брэдли официально свободен.