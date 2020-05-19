Bloomberg – холодный приём — 40% американцев не хотят покупать китайские товары

19.05.2020, 15:54, Новости дня

Согласно недавнему опросу, почти 40% граждан США собираются отказаться от продукции, производимой в Китае. Всё это происходит на фоне растущего в американском обществе недовольства Поднебесной. Его причины — продолжающаяся торговая война между странами и коронавирус, пишет Bloomberg.



Reuters

Пока это ещё не новая холодная война, а просто холодный приём. Порядка 40% американцев заявляют, что они не станут покупать продукцию, сделанную в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на недавний опрос вашингтонской консалтинговой компанией FTI Consulting.

55% участников исследования усомнились, что Китай выполнит свои обязательства по торговой сделке, подписанной в январе, и увеличит закупку товаров из США. 78% выразили готовность платить больше за товары компаний, которые перенесут производство из Поднебесной. 66% предположили, что лучший способ укрепить экономику страны — не расширение свободной торговли, а введение дополнительных ограничений на импорт.

Последний момент вызывает особое удивление у экспертов, поскольку подавляющее большинство в США традиционно избегают протекционизма. По данным института общественного мнения Gallup, почти 80% американцев воспринимают международную торговлю как возможность, а не как угрозу, и эта цифра постоянно росла в течение последнего десятилетия.

После двух лет тарифных войн, а теперь и на фоне эпидемии коронавируса, возникшей в Китае, неудивительно наблюдать определённое недовольство США в отношении главного экономического конкурента. Но степень сдвига общественного мнения и его время — до президентских выборов остаётся менее полугода — могут ознаменовать коренные изменения внутри электората. Ситуация способна придать смелости некоторым наиболее жёстким критикам Пекина в Вашингтоне, что будет иметь огромные последствия для финансовых рынков.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп слегка углубил раскол между странами, дав понять, что США могут полностью разорвать связи с Китаем. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать — мы могли бы разорвать все отношения», — заявил президент в ответ на вопрос о возможном наказании КНР.

Угроза развода напоминает о прошлогоднем твите Трампа, в котором он «приказал» американским компаниям искать альтернативу Китаю. Он призвал бизнесменов вернуть производство на родину. Начало пандемии только усилило его аргумент, отмечает издание.

Для большинства американских компаний, ведущих бизнес в Китае, покинуть вторую по величине экономику мира представляется нецелесообразным. Вместе с тем, согласно мартовскому опросу членов Американской торговой палаты в Китае, за последние месяцы число респондентов, которые считали невозможным разделение двух экономик, сократилось с 66 до 44%.

Среди американцев, которые полностью не осознают, какое количество китайской продукции они потребляют, стремление к разрыву усиливается. Мартовский опрос Pew показал, что рекордное число американцев (66%) рассматривают Китай в негативном свете. Это значение выросло на 20 пунктов после прихода Трампа к власти, подчёркивает Bloomberg.

Это необычайно резкий поворот, потому что для того, чтобы повлиять на американское мнение об иностранных державах, должно многое произойти. Например, с 2002 года положительное отношение к Европейскому союзу остаётся довольно стабильным, около 50%. С другой стороны, позитивный взгляд на Россию упал с 44% в 2007-м до 18% в прошлом. Это падение стало заметным после «российских действий в Крыму»*, говорит научный сотрудник Проекта глобальных отношений при Pew Research Center Кэт Девлин.

«Ухудшение отношения к Китаю последних лет — это интересный пример, потому что, хотя мнения имели тенденцию несколько колебаться, они исторически оставались в пределах определённого интервала, — подчёркивает Девлин. — Хотя негативное отношение увеличивалось на фоне торговых войн США и Японии в 1990-х годах, оно никогда не достигало такого пика, какой мы наблюдаем сегодня в случае с Китаем».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).