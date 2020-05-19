Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда
19.05.2020, 15:53, Новости дня
Президент Владимир Путин сообщил, что 27 мая намерен провести отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке труда в России.
«Что касается ситуации на рынке труда и его поддержки, мы совещание проведем 27 мая», – сообщил глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.
Российский лидер поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовиться к этому совещанию.
Ранее стало известно количество безработных в России, а в Госдуме выступили за увеличение пособия для всех безработных россиян.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказала, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.
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