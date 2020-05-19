Средства на выплаты медикам полностью доведены до регионов

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19.05.2020, 15:53, Новости дня

Средства на выплаты медработникам доведены до регионов в полном объеме и составляют на 19 мая около 12 млрд рублей, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В прошедшие выходные Казначейством РФ совместно с Минздравом России, Банком России, органами здравоохранения всех регионов и всеми медицинскими учреждениями обеспечено перечисление стимулирующих выплат в пользу медицинских работников. Все платежные документы, предоставленные в Казначейство РФ в эти дни, были исполнены в тот же день. За два выходных дня объем перечислений из всех бюджетов превысил даже общий показатель расходов за все рабочие дни недели», – приводит его слова ТАСС.

«Всего на утро понедельника медицинским работникам по всем основаниям было перечислено 10 млрд 589 млн рублей, и только в выходные дни 4 млрд 106,9 млн рублей. Сумма президентских выплат за выходные дни составила 3 млрд 698 млн рублей. К настоящему времени общий объем перечислений медицинским работникам по всем основаниям превысил 12 млрд рублей», добавил Артюхин.

По его словам, «сумма президентских выплат приближается к размеру 8,9 млрд рублей. Учитывая, что все необходимые ресурсы для выплат медработникам доведены до регионов в полном объеме, уже многие регионы приступили к выплатам за май. Казначейство РФ исполняет платежные документы день в день».

Напомним, Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.



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