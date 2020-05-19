Военный эксперт: Когда Украина и Россия станут равноправными партнерами? Возможно, в 2600 году

19.05.2020, 15:50, Новости дня

Россия оказывала давление на Украину во все времена – и будучи империей, и называясь СССР, и сейчас, а любое сотрудничество базировалось исключительно на выгодах Москвы. Об этом в интервью “Фактам”, которое опубликовано 19 мая, сказал директор Центра исследований армии конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

“Чтобы быть равноправными партнерами, нужно достичь некоего паритета в своих возможностях. Когда это может случиться? Возможно, в каком-нибудь 2600 году”, – считает он.

По мнению эксперта, у украинской дипломатии нет иного выхода, кроме как опираться на фундамент мощных вооруженных сил.

“Армия должна быть такой, которая сможет воспрепятствовать началу агрессии еще на этапе разработки военной операции против нас. Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что ему лучше отказаться от своих замыслов”, – отметил Бадрак.

Развитие армии не должно зависеть от того, какой президент придет в Кремль после Владимира Путина, полагает он.

“Нам просто необходимо научиться строить свою армию таким образом, чтобы она во все времена могла служить для нас опорой. Если мы сумеем этого достичь, можно будет говорить о каком-то паритетном сотрудничестве, которое будет выгодно в первую очередь Украине. Ведь раньше всякое сотрудничество базировалось исключительно на выгодах России”, – заявил эксперт.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.