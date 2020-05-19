Рада отправила на доработку законопроект “О медиа”

19.05.2020, 15:50, Новости дня

Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 “О медиа”. За такое решение проголосовали 278 народных депутатов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Депутатам предложили два проекты закона – №2693 (авторства группы депутатов во главе с нардепом от “Слуги народа” Александром Ткаченко) и №2693-1 (группы депутатов во главе с нардепом от “Европейской солидарности” Николаем Княжицким).

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в конце апреля рекомендовал парламенту отправить законопроект на повторное первое чтение.

Законопроект №2693 “О медиа” авторства нардепов от “Слуги народа” (среди них – Александр Ткаченко) был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Авторы законопроекта предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. Законопроект также определяет санкции за нарушение требований законодательства в сфере медиа – штраф (может налагаться Нацсоветом), аннуляция лицензии / отмена регистрации (по иску Нацсовета в суд) или запрет на деятельность медиа на территории Украины (решение принимает суд).

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект “О медиа” в первом чтении.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект “О медиа” проголосуют в нынешнем виде, произойдет “консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений”.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступления в силу закона “О медиа” в Украине выживут только олигархические СМИ.

Ткаченко в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сообщил, что авторы законопроекта “О медиа” услышали представителей СМИ и Совета Европы и решили значительно переписать раздел, который касается деятельности онлайн-медиа.