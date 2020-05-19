 

Матвиенко назвала низкую смертность следствием правильности принятых в РФ мер

19.05.2020, 15:48, Новости дня

Низкая смертность в РФ от коронавируса подтверждает правильность принятых в стране противоэпидемических мер, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня уже можно твердо сказать, что эти меры были правильными, необходимыми. И только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости этих мер и четкому действию властей в РФ удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии», – передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что российская система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек и строительства новых госпиталей.

«Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет», – продолжила Матвиенко.

По ее словам, «этот режим себя оправдал».

Матвиенко подчеркнула, что президент Владимир Путин сразу обозначил в качестве главного в ситуации с коронавирусом «меры по сохранению здоровья и жизни людей».

«И нам удалось сегодня добиться того, что в РФ в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах. Я считаю, это главный показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер. В целом РФ действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, и эта стратегия себя точно сегодня оправдала», – подытожила она.

Накануне в ВОЗ заявили, что благодаря грамотным действиям медиков российская система здравоохранения не оказалась перегружена в связи с распространением коронавируса.

Также в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ тем, что удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения.



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