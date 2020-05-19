 

При хлопке газа в Обнинском радиологическом медцентре пострадал один человек

19.05.2020, 15:48, Новости дня

В результате хлопка из-за разрыва линии теплоносителя в лаборатории в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области пострадал один человек, сообщили в дежурно-диспетчерской службе города.

«Один пострадавший с ожогами, скорая на выезде. Разрушений нет, пожара не было. В лаборатории произошел разрыв линии теплоносителя», – передает ТАСС сообщение службы.

Уточняется, что произошел хлопок неопасного газа в химической лаборатории на пятом этаже в помещении площадью девять квадратных метров, повреждены оконные проемы и двери, отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Напомним, в конце марта в медицинской лаборатории в Москве, расположенной рядом с электроподстанцией, произошел взрыв оборудования.



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