Мировые лидеры призвали к единству в борьбе с коронавирусом

19.05.2020, 15:45, Новости дня

ЖЕНЕВА – Мировые лидеры, собравшиеся на первую в истории виртуальную Всемирную ассамблею здравоохранения, призвали страны мира объединиться в борьбе с пандемией COVID-19.

После первых случаев заболевания в Китае в декабре прошлого года ВОЗ сообщает о более чем 4,7 миллиона инфицированных во всем мире и более 315 тысячах умерших.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывший виртуальную ассамблею, выступил с суровым предостережением. Он предположил, что страны мира столкнутся с ощущениями страха и отсутствия безопасности, если распространение смертоносного заболевания не будет остановлено повсюду.

Заболевание COVID-19 вызывается коронавирусом.

Гутерриш отметил, что пандемия сдвигается на глобальный Юг, где ее последствия могут быть еще более разрушительными.

«Нашу силу нужно оценивать по самым слабым системам здравоохранения. Защита развивающегося мира – это не вопрос благотворительности или щедрости, но вопрос просвещенного личного интереса. Глобальный Север не сможет победить COVID-19, если его одновременно не победит глобальный Юг».

ВОЗ оказалась под огнем критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа в связи с действиями организации в условиях кризиса. США приостановили финансирование ВОЗ в апреле, обвинив ее в том, что она поступала в угоду Китаю.

В понедельник США вновь раскритиковали ВОЗ за ее реакцию на пандемию, заявив, что это учреждение ООН не смогло получить информацию о вирусе, когда мир в ней нуждался.

Выступая на двухдневной ассамблее, министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар заявил: «Эта организация не смогла получить информацию, в которой нуждался мир, и это стоило многих жизней».

«В очевидной попытке скрыть эту эпидемию по крайней мере одно государство-член насмехалось над своими обязательствами, касающимися транспарентности, что обернулось очень дорогой ценой для всего мира», – продолжил Азар, явно имея в виду Китай.

«Мы увидели, что ВОЗ не выполнила свою ключевую миссию, которая состоит в обмене информацией и транспарентности, когда государства-члены не поступают добросовестно. Это больше не может повториться», – добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин, уязвленный обвинениями США в том, что Пекин пытался скрыть масштабы кризиса, заявил, что народ Китая приложил огромные усилия и понес большие жертвы, благодаря которым удалось переломить ход борьбы с вирусом.

«На протяжении всего этого времени мы действовали открыто, прозрачно и ответственно, – заявил он. – Мы своевременно передавали информацию в ВОЗ и соответствующим странам. Мы опубликовали геномную последовательность [вируса] в самые кратчайшие сроки. Мы безоговорочно делились с миром опытом, касающимся контроля и лечения заболевания».

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал координирующую роль ВОЗ и научной экспертизы в борьбе с COVID-19.

Он отметил, что Франция существенно увеличит финансовые взносы в бюджет ВОЗ. Он также сообщил, что его правительство присоединится к ВОЗ, ЕС и другим партнерам в поиске вакцины и других средств от COVID-19.

«Если мы все же откроем вакцину от COVID-19, это будет глобальным всеобщим благом, и доступ к ней должен быть у каждого, – заявил Макрон. – Это вопрос эффективности. Пока это заболевание угрожает немногим, оно продолжает угрожать всем».