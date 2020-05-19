Захарова ответила на слова посла США о передислокации ядерного оружия в Польшу

19.05.2020, 15:30, Новости дня

Заявления посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер по поводу передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения РФ и НАТО, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

По ее мнению, масштаб проблемы выходит далеко за рамки «внутринатовских дискуссий». Захарова подчеркнула, что позиция РФ по тематике совместных ядерных миссий НАТО неизменна – «такая практика является прямым нарушением статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия».

«В своей публикации Мосбахер идет существенно дальше – говорит о возможности приближения ядерного оружия и сопутствующей инфраструктуры непосредственно к нашим рубежам. А это уже нарушение одного из ключевых положений «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)» от 27 мая 1997 года», – указала дипломат.

Захарова напомнила главное условие в документе – государства-члены НАТО должны подтвердить отсутствие намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов. Также среди ключевых положений – «отсутствие необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО».

«Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию», – заключила дипломат.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава может разместить у себя ядерное оружие, если власти ФРГ решат сократить собственный арсенал.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.