Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
19.05.2020, 15:30, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
«Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо. Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее в Кремле не исключили, что нацпроекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. При этом их реализацию назвали приоритетной задачей.
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