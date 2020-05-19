Путин заявил о замедлении инфляции в России

19.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы заявил, что инфляция в РФ немного замедляется, а рубль стал укрепляться.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», – сказал Путин на совещании, передает РИА «Новости».

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания уточнил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4%.

Он добавил, что индикаторы экономической активности пошли вверх, российская экономика, по его мнению, начала восстанавливаться. При этом глава ведомства отметил, что для возврата к росту потребуется время, информирует ТАСС.

Решетников добавил, что национальный план должен помочь восстановить доходы россиян и инвестиции. Он уточнил, что Минэкономразвития в среду представит правительству новый макроэкономический прогноз.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь отметил, что экономика действительно начала восстановление, но пока не теми темпами, которые хотелось бы видеть.

Напомним, в апреле Банк РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума – на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.