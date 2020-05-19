Путин заявил о замедлении инфляции в России
19.05.2020, 15:30, Новости дня
Президент Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы заявил, что инфляция в РФ немного замедляется, а рубль стал укрепляться.
«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», – сказал Путин на совещании, передает РИА «Новости».
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания уточнил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4%.
Он добавил, что индикаторы экономической активности пошли вверх, российская экономика, по его мнению, начала восстанавливаться. При этом глава ведомства отметил, что для возврата к росту потребуется время, информирует ТАСС.
Решетников добавил, что национальный план должен помочь восстановить доходы россиян и инвестиции. Он уточнил, что Минэкономразвития в среду представит правительству новый макроэкономический прогноз.
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь отметил, что экономика действительно начала восстановление, но пока не теми темпами, которые хотелось бы видеть.
Напомним, в апреле Банк РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума – на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
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