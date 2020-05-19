Мэра города на Сахалине задержали за браконьерство: он сказал, что “не знал, во что целился”

19.05.2020, 15:25, Новости дня

Мэра сахалинского города Оха Сергея Гусева задержали за браконьерство: в его лодке нашли незаконно добытую дичь, сообщило агентство “Сахалин-Курилы”. На чиновника составили протокол по административной статье, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным агентства, инцидент произошел 17 мая на берегу реки Кобзак на севере Сахалина. Охотоведы остановили для проверки аэролодку чиновника и нашли в ней несколько мешков с охотничьими трофеями (12 гусями и 45 утками). 19 уток при этом были самками, отстрел которых в весенний период (до 24 мая) строго запрещен.

Мэр сказал проверяющим, что знает про запрет. Но когда проверяющие, по словам охотоведов, спросили чиновника, почему у него тогда среди трофеев такое количество самок, Гусев ответил: “В момент охоты издалека не видно, в кого именно целишься”.

Это уже как минимум второе задержание Гусева за нелегальную охоту. В 2017 году чиновника с друзьями также задержали с трофеями – двумя белолобыми гусями и двумя гуменниками. Но тогда Гусев заявил, что участия в охоте не принимал, а ружье взял с собой в целях безопасности, поскольку в районе активизировались медведи. Тогда чиновника на год лишили права охотиться.