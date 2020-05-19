Интерфакс: правительство РФ прогнозирует восстановление доходов населения на начало 2021 года, а рост экономики – на конец 2021 года

19.05.2020, 15:25, Новости дня

Правительство РФ готовит общенациональный план восстановления экономики РФ и доходов граждан: об этом премьер Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину 19 мая.

Окончательно план должен быть представлен 1 июня, но “Интерфакс” сообщил его подробности: официально этот документ правительство пока не публиковало.

По данным агентства, план делится на три стадии:

стадию адаптации экономики: конец II квартала – III квартал 2020 г.,

стадию восстановления экономики: IV квартал 2020 – II квартал 2021 года,

стадию активного роста: III-IV кварталы 2021 года.

На первом этапе, по прогнозу правительства, экономику могут открыть “до 70% субъектов РФ”. Об открытии всех субъектов РФ до осени 2020 года в плане речи не идет, и в целом о начале восстановления экономики до зимы 2020 года правительство не говорит.

На втором этапе, в конце года, правительство собирается “обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан”. В документе прописаны:

снижение уровня безработицы по сравнению с весной-летом 2020 года,

восстановление показателей ВВП и реальных денежных доходов населения на уровне не ниже 98% от уровня 2019 года,

а при условии полного снятия ограничений – на уровне 100% уровня прошлого года.

Таким образом правительство РФ не готово обещать восстановление доходов населения России ранее весны 2021 года.

На стадии активного роста правительство обещает “полное открытие экономики”. Это, согласно плану к концу 2021 года позволит достичь:

устойчивого роста реальных денежных доходов населения и зарплаты на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении;

снижения безработицы до уровня не более 5%;

роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении,

роста инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении.

По данным Интерфакса, правительство также спрогнозировало дефицит бюджета в 2020 году в размере 8,5% ВВП. Официально эту цифру чиновники пока не подтверждали. При этом Bloomberg со ссылкой на данные Минфина сообщил, что ВВП России во втором квартале 2020 года сократится на 16%, а в одном апреле – на четверть.

В 2019 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,8% ВВП, консолидированный – около 1,9% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов при этом уже после начала пандемии коронавируса оценивал дефицит бюджета в текущем году в 4% ВВП при падении экономики на 5%, а ЦБ РФ и Минэкономразвития сообщали о возможном дефиците в 5-6% ВВП.