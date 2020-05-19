Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам

19.05.2020, 15:16, Новости дня

Президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат [медикам] за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», – сообщил президент на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы, передает ТАСС.

«И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», – добавил президент.

Он отметил, что в некоторых регионах медикам выплатили не те средства, о которых речь шла на совещаниях.

«В ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивались совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. Уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации», – отметил глава государства, информирует РИА «Новости».

Путин уточнил, что положенные выплаты и надбавки, по информации на конец прошлой недели, получили еще не все медицинские работники.

«Как мы договаривались, должны были сохраняться и региональные выплаты и надбавки, и все расчеты шли не за апрель, и должны были завершиться до 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении», – сказал он.

Накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Ранее сообщалось, что на понедельник почти 123 тыс. медработников уже получили стимулирующие выплаты.